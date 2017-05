“Señal de confianza en México”, la línea de crédito del FMI: Meade

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, celebró la renovación de la Línea de Crédito Flexible otorgada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 86 mil millones de dólares.

Luego de participar en el foro Latin American Cities Conferences, el encargado de la política fiscal del país explicó:

“Lo que nos da tranquilidad es tenerla, saber que ahí está, mandar la señal al mundo de que tenemos esa cobertura, que tenemos ese respaldo y que, el hecho de tener ese respaldo, pues manda una señal clara de que las instituciones multilaterales, en particular el Fondo, tienen confianza en la economía mexicana, en sus fundamentos y en su fortaleza económica”.

Para Meade, son pocos los países que tienen acceso a una Línea de Crédito Flexible, por lo que significa “mandar señales de certeza y contribuye a esta realidad que el mundo ve en México, una economía con buenos fundamentos y con solidez”.

De acuerdo con el Directorio Ejecutivo del FMI, México cuenta con una posición externa sostenible, un acceso ininterrumpido a los mercados financieros internacionales de capitales en condiciones favorables, una posición adecuada de reservas internacionales, además de finanzas públicas sanas, incluyendo una posición de deuda pública sostenible y el compromiso con una trayectoria de consolidación fiscal.

No sólo eso, según el organismo internacional, también destaca una inflación baja y estable, un sistema financiero sólido y la ausencia de problemas de solvencia que podrían poner en riesgo la estabilidad sistémica, además de una agenda de reformas estructurales en marcha.

Por otra parte, el titular de la SHCP aseguró que el sector financiero está participando como parte del proceso de diálogo en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), sin embargo, acotó:

“Hay un capítulo de servicios financieros en el Tratado, no sabemos, no aparece expresamente el listado en la carta que dio a conocer el gobierno de Estados Unidos, por lo que no sabemos hoy, ni lo sabremos sino hasta que se agote este plazo de 90 días, si habrá o no de ser objeto de revisión”, acotó.