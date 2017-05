Interjet cancela vuelos y reasigna horarios sin consentimiento de los clientes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Clientes de Interjet, la tercer aerolínea más grande de México en términos de volumen, denunciaron que la empresa está cancelando vuelos alegando “motivos operacionales”, e incluso designa nuevos horarios sin consentimiento de los usuarios.

Se pudo constatar que la aerolínea que dirige en México José Luis Garza no comunica la cancelación de los vuelos y se limita solamente a enviar un nuevo itinerario vía correo electrónico, sin informar que el vuelo original ha sido cancelado.

Con base en reportes de clientes afectados, se confirmó que vuelos desde la Ciudad de México con destino a Chicago, Estados Unidos, apartados y pagados desde el mes de enero del presente año, fueron cancelados a menos de 10 días de la fecha del viaje programado para inicios de junio.

Esta práctica de cancelación sin previo aviso y reasignación de itinerario sin consentimiento del cliente ha hecho eco en redes sociales. Al menos desde hace tres meses usuarios han denunciado la arbitrariedad de Interjet.

“Incomprensible la ‘reestructura operacional’ que cancela un vuelo de vuelta a la CdMx en Semana Santa. @interjet sucks”, lanzó el 16 de abril la usuaria Daniela Garaiz.

Se unió en esa misma fecha Aldonza Velez: “Y así de sus pistolas @interjet nos cancela el vuelo… la solución q me proponen es que me friegue y me regrese 19 hrs antes!!! #apestan”.

Interjet no ha informado de forma pública –como sí lo hizo el 13 de marzo de este año a través de un comunicado cuando reportó la cancelación de vuelos hacia Estados Unidos por situaciones climatológicas- sobre esta situación que aqueja a cientos de clientes.

Incluso, en un monitoreo de su página oficial, no se detectó información alguna para alertar sobre la cancelación de vuelos sin previo aviso.

El área de Relaciones Públicas de la aerolínea, a cargo de Diana Ocampo, no ha fijado su postura respecto a esta situación ni detalló el “motivo operacional” por el cual se han suspendido algunas rutas.

Cabe recordar que en diciembre pasado, Interjet canceló al menos 25 vuelos –información que tampoco comunicó la aerolínea, al menos en su sala de prensa- por la solicitud de inspección de los aviones Superjet100 emitida por la Autoridad de Aeronáutica Rusa, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

A finales de marzo, la empresa operaba con 22 Superjet 100, 45 Airbus 320 y 3 Airbus 321.

En un reporte de la aerolínea enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), informó sobre una contracción de 51.9% en su flujo operativo en el primer trimestre de 2017 respecto al mismo periodo de un año antes, principalmente motivada por el alza en el precio de la turbosina.