El SAT identifica a 70 mil empresas fantasma que facturaron 900 mil mdp

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) identificó 70 mil empresas fantasma que han facturado alrededor de 900 mil millones de pesos.

En rueda de prensa, el jefe del organismo, Osvaldo Satín Quiroz, precisó que dichas compañías operan a través de la compra-venta de facturas que no soportan una operación real, por lo que la autoridad realiza verificaciones domiciliarias para identificar aquellas empresas fantasma y cancelarles el sello electrónico para evitar que sigan vendiendo facturas.

Agregó: “Tenemos identificado que estas empresas han facturado operaciones superiores a los 900 mil millones de pesos, no obstante, eso no es el monto de la defraudación en virtud de que esas facturas no necesariamente tienen una contraparte en otras empresas que pretendan deducirlas, es decir, todavía no tenemos una estimación precisa de cuál podría ser el impacto en la evasión”.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del SAT, en conjunto con la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (ITESM), dieron a conocer los resultados de los estudios de evasión fiscal realizados en 2016 por estas instituciones.

En el estudio “Evasión del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto sobre la Renta”, elaborado por la UDLAP, observa en el caso del IVA un comportamiento decreciente en la evasión al pasar de una tasa de 31.9% en 2011 a 19.4% en 2015; con respecto al ISR, la tasa disminuyó de 39.8% a 25.6% en los mismos ejercicios.

Por su parte, el Tecnológico de Monterrey realizó el estudio “Impacto en la Evasión por la Introducción de la Factura Electrónica”, en el que muestra que, a partir de la obligación generalizada de expedir CFDI, se registró en 2015 un incremento en el Impuesto sobre la Renta causado de 6.6% para personas morales y 21.3% para personas físicas, dado que los contribuyentes consideran que es más probable que la autoridad detecte prácticas evasoras.

El estudio precisa que la factura electrónica coadyuva en la simplificación de las obligaciones fiscales, facilita la fiscalización y funciona como un instrumento eficiente en el combate a la evasión.

El jefe del SAT precisó: “hay que recordar que las empresas fantasma se construyen muchas veces a partir del robo de identidad, entonces no necesariamente los socios que aparecen registrados en las empresas fantasma son los últimos responsables de este fenómeno”.

Y detalló: “Lo que estamos haciendo es llevar a cabo investigaciones más amplias y complejas para llegar a los últimos responsables que no necesariamente son los que aparecen en las actas constitutivas de estas empresas”.

SAT Vs. gasolineras

De acuerdo con Osvaldo Satín Quiroz, el SAT investiga a 70 mil empresas fachada o fantasmas que emiten facturas falsas utilizadas para la compra y venta de gasolina robada.

Según el funcionario, las investigaciones se realizan en las 12 mil gasolineras diseminadas en todo el territorio nacional, pero se han centrado en los estados de Puebla, Tlaxcala, Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz.

Agregó: “Desde el punto de vista de Petróleos Mexicanos (Pemex) estamos identificando quienes tienen o pueden justificar su nivel de consumo de combustible dada la naturaleza de su negocio… Lo que estamos buscando es qué empresas han tenido operaciones con estas estas estaciones de servicio donde se pueda presumir que se haya consumido o comprado combustible robado o bien que estén comprando o vendiendo facturas”.