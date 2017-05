Si no hay una definición antes del 4 de junio, no iremos juntos en 2018: AMLO al PRD, PT y MC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, hizo un nuevo llamado a los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC) para que apoyen a Delfina Gómez en el Estado de México.

Para que los dirigentes de esos partidos no digan que es un acto autoritario, intransigente o lo interpreten como “una amenaza”, el tabasqueño reiteró: “Si no hay una definición en estos días, antes del día 4, como comprenderán no vamos a ir juntos en la elección presidencial” en 2018.

En un mensaje de 6:34 minutos que grabó en su despacho, el exjefe de gobierno capitalino se dirige principalmente al candidato del PRD al gobierno mexiquense, Juan Zepeda, pues si pretende seguir con su candidatura “a sabiendas de que no va a ganar”, dice, sólo estará demostrando que “lo único que está haciendo es ayudar a la mafia del poder”.

“Y, repito, no es ninguna amenaza. Es que no podríamos ir juntos con quienes están indefinidos, digamos, en estos momentos que se requiere entre todos hacer a un lado a un grupo que más ha dañado a México, al Grupo Atlacomulco”, subraya.

En opinión del excandidato presidencial, no se trata “de ganar a toda costa, sin escrúpulos morales”.

“No es pragmatismo”, añade, y tampoco pedirles la unidad para sacar al PRI de Los Pinos, sino por la crisis por la que está atravesando el país “por la pérdida de valores culturales, morales”.

De acuerdo con López Obrador, tiene entendido que los militantes de esos partidos se están adhiriendo a la campaña de la maestra Delfina, y seguramente, afirma, con ellos van a ir en el 2018. “Hasta diría que con militantes del PAN y del PRI que ya no quieren que siga la misma mafia del poder, que ha causado las desgracias de México”, suelta.

Antes de iniciar su mensaje, López Obrador muestra en el video un grabado que le regaló El Fisgón hace diez años (‘La Patria en peligro’), y señala: “Son tiempos de definiciones, no tiempos de canallas. De poner los principios por delante”.

Y remata: “La patria está acosada y necesitamos salvarla. No se puede el término medio. Estamos con el pueblo de México o estamos o con la mafia en el poder”.