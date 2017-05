El compadre de los sobornos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con el descaro de quien se sabe impune, el secretario de Desarrollo Social (Sedesol), Luis Miranda Nava, minimiza las vacaciones a todo lujo que le pagó la trasnacional española OHL en la Riviera Maya, un soborno de una de las empresas favoritas de su compadre Enrique Peña Nieto.

Por cortesía de OHL, cuyos accionistas y directivos están bajo investigación en España por sobornar a miembros del Partido Popular, Miranda Nava vacacionó durante seis días en el hotel Fairmont Mayakoba de Playa del Carmen, en abril de 2007, justo cuando se negociaba la concesión del Viaducto Bicentenario, la segunda obra de esta empresa en el Estado de México, siendo Peña Nieto gobernador.

Consta en documentos obtenidos por Proceso que José Andrés de Oteyza, entonces presidente de OHL en México, giró instrucciones para que los gastos de Miranda por su estancia en ese hotel fuesen facturados a esa empresa, tal como ocurrió. Sólo hasta ayer, 12 días después de hacerse pública la información, el funcionario reaccionó.

“Te voy a decir una cosa: yo ni siquiera era funcionario”, le dijo Miranda, con una sonrisa crispada en el rostro, al reportero Mathieu Tourliere, quien le pidió su opinión sobre el soborno de OHL.

–Pero trabajaba en el Estado de México…

–No trabajaba en el Estado de México, ni siquiera trabajaba –abundó el mexiquense al cortar la conversación.

Sin embargo, en su currículum oficial que está publicado en la página de la Sedesol, Miranda admite que fue subsecretario de Gobierno del Estado de México entre 2006 y 2011, por lo que era servidor público cuando, en abril de 2007, OHL le pagó sus vacaciones en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Es verdad que, públicamente, Peña Nieto le dio posesión como subsecretario de Gobierno en septiembre de 2007, pero al menos es raro que Miranda admita que ostentaba ese cargo desde un año anterior, 2006, cuando también fue derrotado como candidato priista a la alcaldía de Toluca.

Miranda no es cualquier personaje y su biografía está asociada a la corrupción y a la impunidad: Justo cuando él mismo dice que era subsecretario de Gobierno de Peña, estaba bajo investigación por las acusaciones de enriquecimiento ilícito de Montiel Rojas (1999-2005), de quien fue subsecretario de Asuntos Jurídicos y secretario de Administración y Finanzas.

Fue justamente durante el sexenio de Montiel, tío de Peña Nieto, que OHL se instaló en el Estado de México y empezó a tejer una estrecha relación con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y por ello también pagó las vacaciones de Arturo Montiel Yáñez, hijo del exgobernador.

Si en México no gobernara la corrupción y la impunidad, Miranda Nava no sólo no sería titular de la Sedesol, sino que estaría en la cárcel o procesado por recibir sobornos de OHL, como en España…

Y este es el modelo que Peña quiere seguir explotando en el Estado de México con su primo Alfredo del Mazo, el candidato priista que, con las peores prácticas, quiere ser impuesto como gobernador en las elecciones del próximo 4 de junio.

Apuntes

Y la elección del Estado de México es ya un asunto de dos: Del Mazo con Peña como mariscal contra Delfina Gómez y Andrés Manuel López Obrador, en cuyo desenlace será clave el voto útil y la participación ciudadana, que si es mayor al 50% pierde el PRI y sus cómplices…

