Maestros de Oaxaca vuelven a suspender clases para bloquear carreteras

OAXACA, Oax. (apro).- Con 37 bloqueos carreteros, que incluyen los accesos al Aeropuerto Internacional de Oaxaca y la Terminal de Almacenamiento y Distribución de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) suspendió clases para reactivar las acciones de protesta en rechazo a la “evaluación punitiva” y la exigencia de una mesa nacional única de negociaciones.

Según los disidentes, la evaluación desde ya es un fracaso, pues de los tres mil 200 docentes convocados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), apenas 300 se presentarán a la prueba que se realizará este viernes y el sábado 27 en la Ciudad de México.

Trascendió que los candidatos que deberían evaluarse son mil 26, de los cuales tres son directivos, 376 “insuficientes”, 23 “insuficientes de inglés”, 92 regularizados en materia de tecnología, 590 regularizados y dos voluntarios. De esa cifra, sólo 300 confirmaron que asistirán a la evaluación, responsabilidad que recae en el funcionario del IEEPO, Orlando Ríos.

Pese a ese “fracaso” oficial, la asamblea de la sección 22 acordó accionar en sus 37 sectores bloqueos carreteros a partir de las 7 horas y suspender clases en los 13 mil 484 planteles educativos de la entidad, medida que afecta a mas de un millón de estudiantes.

En Valles Centrales, el crucero al aeropuerto será bloqueado por maestros de los sectores de Miahuatlán y Ocotlán, mientras que en crucero de Pemex se apostarán los de Tlacolula y Periferia, y el de Hacienda Blanca estará a cargo del sector Ciudad y Zimatlán.

La caseta de Huitzo, en la carretera Oaxaca-México, será bloqueada por los sectores estatales y Etla. En la región del Istmo, los maestros acordaron cerrar el acceso principal al puerto de Salina Cruz, así como el puente el Caracol en Tehuantepec, el canal 33 en Juchitán de Zaragoza y la caseta de peaje de la autopista en Ciudad Ixtepec.

En Matías Romero bloquearán la carretera federal transístmica que comunica al estado de Veracruz, y en Zanatepec el puente Novillero, por lo que no habrá paso al estado de Chiapas.

En la región de la costa están previstos bloqueos en el retén de Pinotepa Nacional yen Puerto Escondido el crucero al aeropuerto, además del crucero principal de Pochutla. En la cuenca cerrarán la entrada de Tuxtepec y tomarán la caseta de peaje rumbo a Veracruz, y bloquearán el acceso a Acatlán de Pérez Figueroa.

En la mixteca se prevén bloqueos en Putla de Guerrero, Huajuapan de León, Nochixtlán, y Tlaxiaco, así como la toma de la caseta de cobro de Suchixtlahuaca. En todos los puntos fueron retenidos decenas de vehículos de empresas trasnacionales para bloquear las carreteras.

El vocero de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Wilber Santiago Esteva, informó que los 37 sectores de todo el estado accionarán para exigir al gobierno de Oaxaca y de Enrique Peña Nieto detener la evaluación a los normalistas.

Además de la cancelación de la evaluación, los inconformes piden una mesa de respuestas y soluciones, y no solo encuentros con el gobernador. “Nuestras demandas están en un pliego petitorio que lo saben pero no lo toman en cuenta, nos hacen a un lado, no les importamos”, expresó Santiago Esteva.