Cooperamos para que el psiquiatra atienda al esquizofrénico de AMLO: gobernador de Campeche

CAMPECHE, Cam. (apro).- El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se sumó a la campaña de descalificaciones contra el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, al que calificó como un “esquizofrénico que requiere atención psiquiátrica”, y le advirtió que en la entidad “encontrará la horma de su zapato”.

Moreno Cárdenas arremetió contra López Obrador luego que éste lo incluyó en la lista de gobernadores priistas que, según sus fuentes, participan en el operativo para la “elección de Estado” que el gobierno federal planea consumar el domingo 4 de junio para retener el gobierno del Estado de México con Alfredo del Mazo.

De acuerdo con lo que reveló el político tabasqueño, al mandatario campechano, además de aportar recursos a la campaña priista, se le asignó la operación electoral en Texcoco y zonas aledañas, para lo cual habría ya enviado a una treintena de sus operadores.

Desde el mismo día en que López Obrador lanzó la acusación, Moreno Cárdenas le respondió a través de su cuenta de Twitter, acusándolo de “llorón” y cuestionándole si esos campechanos que están en el Estado de México no serían la senadora Layda Sansores y su gente.

Morena respondió en Campeche con un mitin que encabezó su dirigente estatal, Manuel Zavala Salazar, en el que recordó a los campechanos las acusaciones por corrupción que pesan sobre Moreno Cárdenas, incluida la mansión que actualmente habita en el exclusivo fraccionamiento Lomas del Castillo y cuyo valor se ha estimado en casi 100 millones de pesos.

Hoy, en entrevista, Moreno Cárdenas se explayó en contra de López Obrador, a quien cuestionó el destino de los 500 millones de pesos del financiamiento que su partido recibió del gobierno federal “y no quieren aclarar”.

“López Obrador critica todo lo que él representa; no trabaja. Tiene 20 años que vive de la política, no sabemos de qué vive, que le diga al pueblo de México de qué vive, no sabemos de qué vive. Ya buscó este modelo para vivir sin trabajar”, dijo y retó:

“A López Obrador si no lo educaron en su casa, ¡lo vamos a educar aquí!”.

Luego sostuvo que “a los campechanos nos sobra inteligencia y carácter, y López Obrador no puede venir ni a dividir ni a pretender parar el desarrollo de nuestro país… son buenos para criticar y malos para trabajar”.

También aseguró que Morena perderá la elección en el Estado de México y por ello “están preparando este contagio de llorones; es un lenguaje claro, les hablamos así porque coloquialmente los de Morena nos resultaron malos y llorones: son buenos para criticar y malos para gobernar”.

Aunque se le ha acusado de represor, Moreno Cárdenas afirmó que en su gobierno “siempre aceptamos la crítica constructiva, la oposición siempre tendrá mi respeto”, sin embargo, aclaró que esta tiene que ser “una oposición responsable, una oposición que dé certeza y certidumbre a los procesos democráticos, pero aquí (a Morena) no se los vamos a permitir, porque sólo les encanta difamar, mentir”.

También aseguró que “todos los corruptos que señala (López Obrador) están en Morena, la mafia en el poder está en Morena, critica a la mafia en el poder y “Elba Esther (Gordillo) lo apoya”.

“Entonces esta incongruencia de López Obrador, se los he dicho, es un mentiroso, no trabaja, vive de los mexicanos y representa todo lo que los mexicanos no queremos”, sentenció.

Destacó que hay que ver las entrevistas a López Obrador, “la manera esquizofrénica en que responde, necesita atención psiquiátrica; nosotros con mucho gusto vamos a cooperar para contratarle un psiquiatra; no tiene propuesta, no tiene destino”.

Y fustigó: “¿Ya vieron el repudio que le están dando en todos los estados de la república? ¡Bien ganado se lo tiene, se lo ha ganado a pulso!”.

Moreno Cárdenas insistió en que “Andrés Manuel en Campeche ¡va a encontrar la horma de su zapato!”.

Por último, resaltó que este estado “tiene claro y reconoce quién es su gobernador, sabe que su gobernador es Alejandro Moreno, tiene claro que en Campeche estamos trabajando en equipo y tiene claro que la corrupción está del lado de Morena. La corrupción está ahí, ahí están los recaudadores, los diputados que se dedican a recaudar dinero para López Obrador”.