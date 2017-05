Narcopolítica, móvil del asesinato de Miroslava Breach: Javier Corral

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- La narcopolítica es el móvil del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, ocurrido el pasado 23 de marzo, aseguró el gobernador Javier Corral Jurado, y dijo que la investigación, ya concluida, sentará un “precedente” en el país porque el caso no quedará impune.

En reunión informal con el gremio periodístico, el panista manifestó que ha aguantado las críticas sociales porque hasta ahora no hay detenidos, sin embargo, añadió, la investigación se convertirá en un modelo nacional contra la impunidad que impera en los ataques y homicidios contra reporteros.

Al referirse a los presuntos responsables del artero crimen de la corresponsal de La Jornada en Chihuahua, reveló que tienen diez años protegidos en la Sierra Tarahumara, donde el entorno es complicado, y por eso han tardado en la captura de los autores intelectuales del homicidio.

Asimismo, solicitó a los periodistas que aborden con mayor sensibilidad y profesionalismo la información sobre casos como el de Miroslava, y que piensen de qué manera pueden contribuir para que las autoridades detengan a los responsables.

Llamó a evitar “el pitazo” o filtraciones, por ejemplo, en el caso de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad cerca del lugar del crimen.

De acuerdo con Corral, “fue demoledor en el inicio de la investigación” la filtración de la imagen donde se capta el vehículo empleado por un sicario.

El gobernador insistió que está “aguantando vara” con las críticas que le han hecho porque no hay detenidos, pero una vez que se conozca la investigación y logren resultados –apuntó– se darán cuenta de lo equivocado que estaban.

“Es una investigación de la que (Miguel Ángel) Osorio (secretario de Gobernación) se ha quedado gratamente impresionado con el trabajo que le hemos presentado”. Es una investigación sólida, pero por ahora no puede decir más, lamentó.

“Se van a sentir seguros por el nivel de actuación e investigación que hemos realizado”, sostuvo el panista.

Este caso, añadió, no se podrá caer ante un juez por la solidez de las pruebas e investigación. “Si revolvemos bien, tienen diez años protegidos en la Sierra de Chihuahua, no nacieron ayer”, insistió, y destacó que durante esa década han sido protegidos por los cuerpos policiacos.

Regulación de publicidad oficial

En la misma reunión, Javier Corral sostuvo su promesa de crear una ley que regule la publicidad oficial, porque –dijo– se requiere una nueva relación entre los medios y el poder que libere a los periodistas en el ejercicio de su profesión.

Y retomó la propuesta de una legislación que defina criterios de asignación y objetivos de la publicidad respecto al gasto de Comunicación Social.

“Para lo primero que no debe ser (el gasto) es para meter ahí la publicidad con la foto del gobernador en cada publicación. No puede ser para eso, tiene que ser para informar de las actividades del gobierno en el cumplimiento de sus obligaciones, y debe estar fundamentalmente restringida a actividades de orientación social, salud, educación, protección civil, enfoque de los derechos humanos, seguridad pública, etcétera”, sostuvo.

Dicha legislación, agregó, debería establecer y transparentar los mecanismos de apoyo a la capacitación y a la formación de los trabajadores de los medios.

Explicó que su propuesta es una ley sobre asignación publicitaria, con mecanismos de transparencia, donde se haga público lo que se le da a cada medio, como uno de los primeros y más importantes incentivos para mejorar el salario de sus trabajadores.

El mandatario estatal añadió que por su propia formación personal, buscará que ese sea uno de los legados principales de su administración, es decir, sentar las bases para un nuevo modelo y una nueva relación entre medios y poder.

“El modelo está al revés hoy, todos sabemos: la información no es un bien público, la información, hoy por hoy, es una mercancía, y si no logramos cambiar el tema de fondo y la concepción, y diría yo la filosofía de esa relación, pues va a ser muy complicado”, indicó el gobernador en el desayuno que realizó con periodistas en el Salón 25 de Marzo de palacio de gobierno.

Por su parte, los reporteros criticaron los constantes ataques de Corral al gremio e hicieron cuestionamientos al trabajo del gobierno estatal en su relación con los medios de comunicación. Otros pidieron avanzar de manera rápida e incluyente en la construcción de los mecanismos de protección, así como en la capacitación de funcionarios, agentes y mandos policiacos sobre los derechos que deben ser protegidos en el ejercicio periodístico, entre otras demandas.

Corral anunció que esos encuentros se harán periódicamente “como espacios de franqueza” en los que se puedan abordar ciertos temas que no se tratan en la cotidiana relación con las y los periodistas.

“No les voy a decir allá una cosa y acá otra, no, pero a lo mejor acá podemos ser un poco más fluidos para encontrar respuestas a las inquietudes personales, profesionales o grupales”, indicó, y se comprometió a atender las peticiones planteadas.

Sobre el rechazo de su gobierno hacia los medios de comunicación, ya que de manera reiterada los ha vinculado con actos de corrupción durante el gobierno de César Duarte, su antecesor, aseguró que no es él quien ha creado esa percepción.

“Ahí hay un error gravísimo. Aquí hay un acumulado social que vio el comportamiento de la mayoría de los medios en los seis años pasados. No hemos creado nosotros esa percepción; esos chats en campaña eran brutales”, soltó, y expresó que su gobierno está dispuesto al debate.

“Lo único que los medios no pueden proponerle al poder es no debatir. La prensa democrática lo primero que propone es el debate, porque su primera función es de escrutinio, de contrapeso, porque el poder verdadero, democrático, no puede ver a los medios más que como una fuente de debate permanente, de crítica, de escrutinio. Eso nosotros lo vamos a aceptar”, dijo.

Y aseguró que a él no le molesta el periodismo crítico, porque éste permite corregir y apretar ahí donde las cosas no están funcionando.

“A mí eso me fortalece mucho, pero pierde eficacia la crítica cuando se hace ramplona o cuando no tiene sustento o hay inquina o es un golpeteo de nomás estar ahí (…) pierde eficacia”, señaló.

Tras aseverar que nunca ha hecho generalizaciones sobre prácticas cuestionables de periodistas y medios, recordó que uno de los temas que más escuchó durante la campaña para gobernador fue el del papel de los medios, además de la inseguridad y la corrupción política.

“A nosotros nos ayudó a ganar el que nos sofocaran medios tradicionales. Nos ayudó, se abrió el chorro de las redes sociales de una manera que no lo esperábamos, y la verdad que sí, o sea, nos ayudó eso, porque estaba tan decantado el tema”, indicó.

Luego manifestó que se debe admitir que muchas empresas usan a sus periodistas para aumentar sus ganancias personales, y los propietarios de medios, resaltó, deben redistribuir sus ganancias con sus reporteros, que en muchos casos ni atención médica tienen.

“Nosotros estamos en contra de que esos propietarios de medios usen a los reporteros para presionar su política de ganancias”, lanzó.

Remató: “La primera gran obligación del gobierno debe ser dar información, facilitar la información y crear los mecanismos para que la información fluya y haya cercanía de los funcionarios con los medios”.