Marchan en Colima para exigir aparición con vida de tres jóvenes

COLIMA, Col. (proceso.com.mx).- Decenas de personas marcharon la tarde de este domingo por la Calzada Galván de esta ciudad, en demanda de la aparición con vida de tres jóvenes cuyo paradero se desconoce desde hace una semana.

En su recorrido, desde el parque de la Piedra Lisa hasta el monumento al Rey Colimán, pasaron por la Casa de Gobierno, donde hicieron una parada para exigir que el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez cumpla su principal ofrecimiento de campaña: que los colimenses vivirían “felices y seguros”.

Custodiado por patrullas de la Policía Vial del municipio de Colima, el contingente estuvo conformado en su mayoría por familiares y amigos de Luis Gerardo Ramírez Ochoa, de 23 años; Misael Iván Hernández Santos, de 33, y David Verduzco de la Cruz, de 24, quienes fueron vistos por última vez la noche del 21 de mayo en la colonia La Reserva, cuando viajaban en un automóvil Jetta color negro placas PFG 133U del estado de Michoacán.

Eva Verduzco, hermana de David, dijo que los jóvenes desaparecidos sólo andaban divirtiéndose, no son delincuentes ni drogadictos, pero hasta ahora las familias no tienen ninguna respuesta por parte de las autoridades, quienes “no están haciendo su trabajo como debe ser; los agentes pasan a nuestros domicilios a preguntarnos qué sabemos del asunto, pero nosotros estamos esperando respuestas de ellos, si las tuviéramos nosotros no les pediríamos ayuda”.

Dijo que no tienen nada que ocultar, pues los muchachos “son personas honestas y trabajadoras, vivimos al día, no tenemos nada que preocuparnos para decir que se los llevaron porque tienen dinero, no tenemos ni siquiera eso”.

La mujer informó que su hermano trabaja en una empresa refresquera, mientras que Gerardo es empleado de Helados Bolonia, en tanto que Iván es vendedor de Biblias y libros.

“Estamos desesperados, queremos respuestas, no se pueden perder tres personas de la nada, no se las puede comer la tierra, no ha aparecido ni siquiera el carro, es imposible que salga un carro de Colima sin que se sepa”, comentó Verduzco.

Por su parte, Lizbeth Elena Fermín Llerenas, esposa de Luis Gerardo, dijo que la tarde del domingo se despidió de él, que iba a salir con sus amigos y desde entonces no supo de él.

Advirtió que si no obtienen una pronta respuesta sobre los desaparecidos, las familias están dispuestas a realizar un plantón afuera de la Casa de Gobierno para exigir resultados, pues “no es justo, Colima era una ciudad tranquila en la que podía uno salir con los hijos al parque, a tomar un helado, a todos lados y ahora ya se perdió todo eso”.

Esta es la segunda marcha de familiares de desaparecidos en menos de una semana en la entidad, luego de que el martes pasado cientos de personas se manifestaron en la ciudad de Tecomán por la aparición de Kelsy Naomi, una niña de ocho años que el 19 de mayo salió a vender donas y ya no regresó a su domicilio en la calle Miguel Hidalgo.

En las últimas dos semanas ha trascendido la desaparición de cerca de diez personas en el estado, incluidos un funcionario y un policía municipal de Tecomán.