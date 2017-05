Frente Nacional por la Familia llama a votar por Del Mazo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Frente Nacional por la Familia (FNF), considerado el brazo laico de la jerarquía católica del país, está llamando a votar en favor de Alfredo del Mazo, ya que el candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México es quien más claramente se ha definido contra el aborto y las bodas gay, posturas que más interesan a la Iglesia en estas elecciones mexiquenses.

Durante los encuentros con los candidatos, organizados en mayo por el propio FNF, el priista logró aumentar la ventaja inicial que ya tenía sobre la contendiente del PAN, Josefina Vázquez Mota, quien sólo se comprometió a rechazar el aborto, pero no quiso definirse respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo, pese a que su partido es ideológicamente más afín a los postulados eclesiásticos.

Rodrigo Iván Cortés, dirigente del FNF, que aglutina a más de mil organizaciones de laicos católicos y evangélicos, comenta a Apro:

“Alfredo del Mazo fue más contundente y más explícito en estos dos temas que nos interesan. Muy puntualmente y en pocos minutos, nos dijo: ‘Yo rechazo el aborto y estoy a favor del matrimonio conformado solamente por hombre y mujer’. De manera que el candidato priista, hasta el momento, tiene nuestras preferencias”.

–¿Y Vázquez Mota?

–Durante nuestros encuentros con ella le preguntamos expresamente su postura sobre el matrimonio; si apoya a las uniones conformadas solamente por hombre y mujer o a las parejas homosexuales, así como su derecho a adoptar hijos. Pero sus respuestas nunca fueron claras. Se extendía muchísimo hablando de la familia y del matrimonio en términos generales… Ni siquiera mencionó concretamente al matrimonio entre hombre y mujer.

“El PAN debe ser congruente con su doctrina política, pues la congruencia es el punto definitorio de cualquier partido. No basta con que su declaración de principios y de pensamiento quede muy bonita en el papel, no, debe reflejarse en los hechos concretos. Y aquí no se vio reflejada en su candidata”, añade.

El Pacto pro Del Mazo

Desde el pasado 29 de marzo, los obispos del Estado de México adelantaron que las organizaciones de laicos católicos se acercarían a los candidatos para conocer sus posturas respecto a la “vida” y “la familia”, para luego llamar a votar por “la mejor opción”.

En su documento titulado “Mensaje de los obispos del Estado de México ante las elecciones para gobernador”, presentado ese día, los prelados señalaron:

“Convendrá que las organizaciones de la sociedad –incluidos los grupos vinculados con la Iglesia católica– se aproximen a los candidatos para conocer sus posturas y presentar las propias sobre los temas concretos de su interés (por ejemplo, vida, familia, educación, salud, empleo, combate a la corrupción, inseguridad, etcétera).

“La firma de compromisos asumidos por las organizaciones y los candidatos han probado ser un medio adecuado para contrarrestar la inconsistencia y la falta de credibilidad de los partidos políticos, dando lugar a la relación de confianza suficiente en éstos y asegurar, en la medida de lo posible, la atención a los intereses de la ciudadanía”.

Y con base en estos compromisos de campaña, prosigue el mensaje, la “comunidad” ya podrá “valorar la mejor opción” al momento de votar.

El documento lo firman los 11 obispos cuyas diócesis están en el Estado de México: Carlos Aguiar Retes, de Tlalnepantla; Francisco Javier Chavolla, de Toluca; Francisco González Ramos, de Izcalli; Guillermo Francisco Escobar, de Teotihuacán; Héctor Luis Morales, de Nezahualcóyotl; Raúl Gómez, de Tenancingo; Guillermo Ortiz, de Cuautitlán; Oscar Roberto Domínguez, de Ecatepec; Juan Manuel Mancilla, de Texcoco; Víctor René Rodríguez, de Valle de Chalco; y Juan Odilón Martínez, de Atlacomulco.

Aparte aparecen las firmas de algunos obispos auxiliares y del obispo de Ciudad Altamirano, Guerrero, Maximino Martínez, cuya diócesis abarca territorio mexiquense.

Dos días después, el 31 de marzo, estos obispos se reunieron en Los Pinos con el presidente Enrique Peña Nieto. Y al mes siguiente, el 26 de abril, tuvieron un encuentro con el gobernador del Estado de México, el priista Eruviel Ávila, en el marco de una comida en la sede del episcopado. Corrió la versión de que pactaron apoyar a Del Mazo.

El brazo laico electoral

Además, el analista Rodolfo Soriano aseguró que la jerarquía católica local, a la que califica de conservadora y acomodaticia, tradicionalmente ha mantenido alianzas políticas y económicas con los gobiernos priistas de la entidad, por lo que ahora está echando mano del FNF como su “brazo laico electoral para apoyar a Del Mazo” (Proceso 2115).

Fue hasta mayo cuando los grupos de laicos, aglutinados en el FNF, organizaron reuniones únicamente con Del Mazo y Vázquez Mota, descartaron a los candidatos de los otros partidos por apoyar la legalización del aborto y las demandas de la comunidad lésbico-gay.

El 11 de mayo, en un encuentro personal con el líder del FNF, Rodrigo Iván Cortés, Del Mazo se comprometió a apoyar la agenda de su organización.

Después, para que los candidatos del PRI y del PAN externaran su postura ante unos 500 líderes de organizaciones de laicos del Estado de México, el FNF los convocó a los dos a un evento, realizado el domingo 14 de mayo, en el Centro Cívico de Ciudad Satélite.

Cuenta Rodrigo Iván Cortés:

“Debido a que a última hora se cambió el lugar del encuentro, Del Mazo no pudo asistir por cuestiones de agenda, pero nos envió un video donde les reiteró a nuestros líderes, en términos muy concretos, su postura en el tema del aborto, el matrimonio y la adopción de menores. Vázquez Mota sí estuvo con nosotros, pero no definió su postura en el tema del matrimonio”.

En dicho evento, cuando se le pidió definirse, la candidata panista solo dijo estar a favor de los “valores” inculcados en el seno de la familia, como el “amor” y la “solidaridad”. Y elogió la actitud de muchas “abuelitas” mexiquenses que cuidan a sus nietos porque los padres de familia se ven obligados a trabajar en lugares lejanos, según documentó una crónica publicada en el Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México (SIAME), el cual ha venido registrando las posturas de los contendientes.

El miércoles 17, Alfredo del Mazo volvió nuevamente a definir su posición, pero esta vez en un evento organizado en Tlalnepantla por el Partido Encuentro Social (PES), de corte evangélico y que en estos comicios compite en alianza con el PRI.

Ahí, ante más de mil evangélicos, Del Mazo convocó a los “líderes de fe” para que “ayuden a sus feligreses a tomar la mejor decisión”, votando por el candidato “más congruente” en estos temas.

Agregó el priista:

“La familia con sus valores tradicionales es en la que yo creo, es en la que nací y es en la que hoy formo a mis hijos”.

Lo acompañaba el presidente nacional del PES, Érick Flores Cervantes, quien ahí mismo le pidió a Del Mazo elevar a rango constitucional el reconocimiento de la familia conformada por hombre y mujer, en caso de llegar al gobierno.

Después, el FNF todavía le dio a Vázquez Mota una oportunidad más para que se definiera; realizó otro encuentro entre ella y sus líderes mexiquenses el pasado sábado 20, en el Hotel Crowne Plaza de Tlalnepantla. Lo anunció con bombo y platillo como el “Compromiso por la vida, la familia y la libertad religiosa” de la aspirante panista. Pero ésta nuevamente fue evasiva en el tema del matrimonio. Volvió a decepcionarlos.

Ayudar a feligreses a decidir

Ahora, en su sitio de internet, sabervotar.mx, el FNF coloca a la panista por abajo de Del Mazo en sus preferencias electorales. Todavía más abajo de lo que estaba cuando abrió esa página, a principios de mayo, pues ya para entonces el priista había definido claramente su postura en entrevistas con los medios de comunicación (Proceso 2115).

En la página del frente se califica a los contendientes a la gubernatura en siete temas: “vida”, “matrimonio”, “adopción”, “conciliación, familia y trabajo”, “transparencia y honestidad”, “libertad religiosa” y “drogas”.

Al cierre de esta edición, a Josefina ya de plano la calificaba de estar “en contra” del matrimonio entre hombre y mujer. Y de ser “tibia” en materia de “transparencia y honestidad”.

Mientras que a Del Mazo lo aprobaba en todos los rubros, a excepción del de “transparencia y honestidad”, donde también lo tacha de “tibio”.

Las mediciones de esta página orientarán el voto de las organizaciones de laicos católicos aglutinadas en el FNF, como, entre muchas otras, el Movimiento Familiar Cristiano, Acción Católica, Unión Nacional de Padres de Familia, Escuela de Pastoral, Renovación Carismática, Cursillos de Cristiandad, Adoración Nocturna, Orden Franciscana Seglar o el movimiento Regnum Christi, brazo laico de los Legionarios de Cristo.

Con el apoyo del episcopado mexicano, todas estas organizaciones conformaron el FNF para protestar contra la iniciativa que presentó Peña Nieto hace justamente un año, encaminada a legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo. Hicieron movilizaciones de protesta en todo el país. Se dijo incluso que éstas influyeron en la derrota electoral priista del año pasado. Ahora, paradójicamente, el frente apoya la candidatura de Del Mazo, primo de Peña Nieto.

Rodrigo Iván Cortés adelanta cómo llamarán a votar:

“Aparte de nuestra página de internet, nos valdremos principalmente de las redes sociales. Ahí no tenemos cortapisas. Para ello ya empezamos a organizarnos con grupos de laicos evangélicos e incluso con los llamados grupos del tercer sector; que no son ni católicos ni evangélicos, pero sí están dedicados a defender la familia y la vida, al igual que nosotros”.