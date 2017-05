Comunidad gay protesta contra El Bronco por discurso homofóbico

MONTERREY, NL (apro).- Integrantes de la comunidad lésbico-gay se manifestaron hoy frente al palacio de gobierno en contra del mandatario Jaime Rodríguez Calderón, quien en días pasados sostuvo que el matrimonio debía consumarse únicamente entre hombre y mujer, pues lo demás eran “zonceras”.

Un centenar de personas, empuñando la bandera del arcoíris, coreó “¡derechos, no zonceras!” para demandar a El Bronco el respeto a sus garantías fundamentales que, consideraron, fueron violentadas con las expresiones “homofóbicas” del gobernador independiente.

“Hoy estamos aquí ejerciendo nuestro derecho humano a manifestarnos pacíficamente, exigiendo a Jaime Rodríguez Calderón que se retracte, que sea responsable de su cargo de servidor público, acepte su ignorancia y empiece a formarse en leyes y en derechos humanos”.

“Le recordamos su lema de campaña: ‘La raza paga, la raza manda’, las personas que somos parte de la diversidad sexual también pagamos, no estamos exentos de impuestos. Así que, Jaime, ponte a estudiar, pues todas las personas deben gozar de todos los derechos, no más violencia, la igualdad es un derecho fundamental, no son zonceras”, leyeron frente a palacio.

Más tarde, el gobernador ofreció una disculpa al alegar que se malinterpretó sus palabras, pues él respeta todas las preferencias sexuales.

“Yo creo que se ha malinterpretado. Debo pedir una disculpa. No es mi intención generarles una inquietud. Yo dije que creo en el matrimonio, ellos también, tan es así que ellos se están pronunciando en ese sentido. Quizás la manera en que lo pronuncié generó una molestia, un enojo. Obviamente les pido disculpas. No es mi intención. Soy un creyente de la diversidad”, atajó.

La controversia inició la semana pasada cuando, ante empresarios, afirmó que la unión conyugal debería basarse en personas de preferencia heterosexual y no entre las que son del mismo sexo.

“Creo en el principio de la familia. Creo en el matrimonio, no en las otras zonceras. No creo en las otras cosas. El matrimonio es hombre-mujer, punto. Si alguno de ustedes cree lo contrario, convenza a la sociedad, yo no”, afirmó.

Posteriormente, Comisión Estatal de Derechos Humanos publicó un comunicado en forma de reproche a El Bronco, con el fin de que evite el lenguaje excluyente.

“La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León considera que la expresión del gobernador ‘creo en ese principio de la familia, creo en el matrimonio, no en las otras zonceras, no creo en las otras cosas. El matrimonio es hombre-mujer, punto’, resulta limitada e imprudente ante el reconocimiento internacional de las diversas formas de familia, establecidas en la normativa internacional de los derechos humanos”.

“La expresión, por otra parte, resulta falaz, pues no es posible derivar que sólo a partir del matrimonio de hombre y mujer se pueda formar el núcleo familiar. En este sentido, el calificativo ‘zonceras’ para referirse a las demás formas de unión familiar, va en contra del reconocimiento a la diversidad de las familias”, expuso el ombudsman.