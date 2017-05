Colima está “a ciegas” en materia de acceso a la información pública: Infocol

COLIMA, Col. (apro).- A casi un mes de que venció el plazo (5 de mayo) para que los sujetos obligados pusieran al alcance de la ciudadanía la información pública de oficio en sus páginas de Internet, el gobierno estatal no ha atendido cabalmente esa disposición legal.

“Parece como que únicamente quiso cumplir con el requisito de dar la información antes del día 4 para tener la palomita, pero no está cumpliendo el principio de máxima publicidad, porque si tú como ciudadano quieres acceder a cualquier tipo de información, tienes que dar muchos clics y te va a dar mucho trabajo encontrarla”, señaló Benjamín Luna Alatorre, presidente del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Infocol).

En entrevista, Luna precisó que si se toman en cuenta los parámetros internacionales, tres clics deberían ser suficientes para que el ciudadano consiga la información de su interés, pero conforme aumentan los pasos para lograrlo es el grado en que se encuentra oculta, y en el caso de Colima es necesario dar hasta nueve o diez clics.

“El dar mucha información generalizada, sin especificarla, es como una pretensión de simular y querer ocultar la información, y eso no es posible, porque ésta debe ser clara, concreta y accesible”, apuntó.

De acuerdo con el presidente del Consejo Consultivo del Infocol, es difícil determinar si la información está completa cuando no existe accesibilidad, por lo que la autoridad está dejando a la población “a ciegas, en un estado de indefensión, es decir, hay una omisión que la ley contempla”.

Luna Alatorre refirió que éste no es sólo un problema del Poder Ejecutivo, sino del resto de las autoridades e instituciones del estado y los municipios, y cuestionó que nadie está verificando el cumplimiento de la ley, por lo que “esa transparencia no es transparente, sino medio acuosa, entonces no hay en realidad transparencia”.

De igual manera, informó que el Consejo Consultivo realizará un análisis de los sitios web de los sujetos obligados para emitir una opinión técnica al respecto, pues “la ciudadanía está preocupada por no poder acceder a esa información inmediatamente”.

Estimó que el grado de cumplimiento de la ley es “debajo de deficiente, porque no hay accesibilidad ni máxima publicidad”.

La situación que se vive en Colima, tomando en cuenta que la transparencia fue uno de los ejes de la campaña del actual gobernador, “es una paradoja que desatiende la sinergia entre el derecho de los ciudadanos a pedir y la información, por lo que la promesa queda incumplida”, concluyó.