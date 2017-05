La Casa Blanca reconoce “frustración” de Trump por filtraciones a la prensa

WASHINGTON (apro).- La Casa Blanca reconoció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “está frustrado” por las filtraciones que han hecho a la prensa fuentes gubernamentales bajo la condición del anonimato, sobre la presunta relación de su campaña presidencial y de su yerno Jared Kushner, con Rusia.

“El presidente está frustrado por las historias falsas que se publican en la prensa”, aseguró Sean Spicer, el vocero del presidente de Estados Unidos.

En su primera conferencia de prensa después de semana y media, el portavoz presidencial, con un tono de agresividad e intolerancia, rechazó aclarar el caso del Kushner, quien de acuerdo al periódico The Washington Post intentó crear un canal secreto de comunicación con el gobierno del presidente ruso, Vladimir Putin.

“El señor Kushner se ofreció de manera voluntaria a responder sobre el asunto al Congreso y su abogado también”, indicó Spicer, quien además aclaró que no hablaría de un asunto filtrado al Washington Post por fuentes anónimas.

“Como lo dijeron el secretario (de Seguridad Interior) John Kelly, y el general H.R. McMaster (jefe del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca), los canales alternativos son buenos para la diplomacia”, matizó el vocero de Trump.

La semana pasada The Washington Post, citando a fuentes gubernamentales que pidieron el anonimato, publicó que Kushner es foco de atención de una investigación para esclarecer si hubo una colusión entre la campaña presidencial de Trump y los rusos, como parte de una estrategia para intentar manipular las elecciones del año pasado en contra de la candidata demócrata Hillary Rodham Clinton.

El influyente diario estadunidense indicó que la investigación del gobierno federal estadunidense sobre el yerno de Trump, está concentrada en esclarecer lo abordado por Kushner con el embajador de Rusia ante el gobierno de Estados Unidos, Sergey Kyslyak, en reuniones realizadas el pasado mes de diciembre en la Torre Trump, en Manhattan, Nueva York.

Otro aspecto de la investigación del FBI es determinar que hablaron el yerno de Trump y Sergey Gorkov, presidente del banco Vnesheconombank, al que el gobierno de Estados Unidos sancionó por la anexión de Crimea a Rusia y por el respaldo que brindó la institución financiera a los grupos separatistas de Ucrania.

The Washington Post anotó que Kushner y el embajador de Rusia sostuvieron un encuentro en la primavera del año pasado en el hotel Mayflower, en Washington D.C.

El diario enfatiza que en ese encuentro, realizado en abril de 2016 en la capital estadunidense, también estuvo presente Jeff Sessions, el procurador general de justicia.

La mención de que Kushner es objeto de la pesquisa, aun cuando no se le acusa de nada, provocó que los demócratas en el Congreso y algunos legisladores republicanos, pidieran a Trump remover a su yerno como asesor y quitarle el acceso a reuniones relacionadas con la seguridad nacional.

Visiblemente molesto por las pocas preguntas que permitió le hicieran sobre el asunto, Spicer se declaró también “frustrado” por las historias falsas y por “los perpetradores” que filtran información totalmente alejada de la realidad.

En su conferencia de prensa en la Casa Blanca, el vocero de Trump sólo le permitió a un reportero representante de un medio nacional, Jim Acosta, de la cadena de televisión CNN, que lo cuestionara sobre el caso de las filtraciones falsas. Acosta le pidió a Spicer que le diera un ejemplo de las noticias falsas que se están publicando, y fue en ese momento que el portavoz presidencial se lanzó contra el periodista del periódico The New York Times, presente en la rueda de prensa.

El New York Times “está citando a fuentes anónimas que no tienen credibilidad… se está registrando una perpetración de cosas falsas en los medios”, dijo Spicer sin poder ocultar su enojo para inmediatamente después darse la vuelta y dar por terminada su conferencia de prensa.

La Casa Blanca elude hablar del caso del yerno del presidente bajo la excusa de que los reportes periodísticos que lo mencionan están sustentados con filtraciones de fuentes anónimas sin credibilidad.

Sin embargo, Trump que se ha dedicado a denostar a los diarios The Washington Post y The New York Times, en particular, este martes en su cuenta de Twitter, dio retuit a una nota de la cadena de televisión Fox News que es muy benévola con el mandatario, en la cual el medio de comunicación “citando fuentes anónimas”, sostiene que Kushner nunca sugirió crear un canal alternativo de comunicaciones durante sus reuniones con los rusos.

Spicer esquivó la pregunta de cuál era la diferencia entre las fuentes anónimas del Washington Post con las de Fox News.

La frustración que tiene Trump por las filtraciones de los funcionarios del gobierno a la prensa, podría ya haber tenido su primera consecuencia al no poder parar la torrente de información negativa de su mandato.

Este martes Reince Priebus, el jefe del gabinete de la Casa Blanca, en un breve comunicado de prensa, reconoció que Mike Dubke, había renunciado como Director de Comunicaciones.

“Mike le entregó su renuncia al presidente poco antes de que éste hiciera su viaje internacional histórico (al Medio Oriente y Europa)”, informó Priebus.

La renuncia del director de Comunicaciones de la Casa Blanca es, de acuerdo con la prensa estadunidense, el primer ajuste de los que estaría preparando Trump, quien según las fuentes que descalifica Spicer, canaliza la posibilidad de cambiar de portavoz.