Balean a líder ecologista en Alpuyeca, Morelos

ALPUYECA, Mor. (apro).- José Luis Valladares Mérida, uno de los líderes del movimiento opositor a la planta valorizadora de basura que el gobierno de Graco Ramírez pretende instalar en esta comunidad, fue baleado por sujetos armados en pleno centro.

De acuerdo con reportes de sus compañeros ecologistas, el hombre de 47 años fue herido en la pierna izquierda y en la cabeza, por lo que de inmediato fue trasladado al hospital comunitario de Temixco.

La víspera, Valladares Mérida, junto con otros opositores a la instalación del basurero, estableció un ultimátum para que en 14 días el gobierno estatal cierre y retire de manera definitiva la planta tratadora ubicada en la Unidad Deportiva Mariano Matamoros.

Advirtió que si el próximo 12 de junio la comunidad no tiene respuesta, “ejercerá su derecho a actuar conforme al interés que a nuestro pueblo convenga”, y adelantó que realizarán acciones para cerrar la planta por cuenta propia y evitar que entren o salgan camiones de la zona.

Los vecinos informaron que desde el pasado martes 23, la asamblea popular de la comunidad decidió por consenso rechazar la instalación de la planta, pues sólo traerá problemas para el medio ambiente, dañará los recursos naturales de los pueblos y la salud de los pobladores, quienes desde hace décadas han padecido el problema de la basura.

Hasta hace unos diez años, a unos kilómetros al poniente, se encontraba el tiradero a cielo abierto de Tetlama, que ya fue cerrado y se encuentra en etapa de remediación, precisaron.

A las 3 de la tarde de este jueves, los activistas se reunieron en la plaza central de esta ciudad, y desde ahí se desplazaron a Palacio de Gobierno, en Cuernavaca, para exigir hablar con el secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, quien hasta las 7 de la noche no había dado una respuesta.

En entrevista, Yeimi Peña Santillán, vocera de la asamblea comunitaria de Alpuyeca, responsabilizó directamente al gobierno de Graco Ramírez del atentado contra su compañero. Dijo que era “increíble” que a pesar de que el ataque ocurrió a plena luz del día y “a unos metros del cuartel de la policía del Mando Único o Policía Morelos, como quiera decirle, no hubo un solo elemento que pudiera auxiliar a nuestro compañero”.

Y subrayó que el pueblo no permitirá que la planta tratadora de basura funcione en su comunidad. “Lo que pasó no nos amedrenta. No vamos a descansar hasta que se lleven su basurero. Con las primeras lluvias han comenzado a aparecer moscas y gusanos; además, el olor es desagradable, incluso a tres kilómetros del zócalo de Alpuyeca”, concluyó.