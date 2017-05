Fondos obtenidos por robo de combustible podrían ser usados para las campañas en 2018: Vera y Solalinde

PUEBLA, Pue. (apro).- El obispo Raúl Vera y el sacerdote Alejandro Solalinde señalaron que el robo de combustibles a Petróleos Mexicanos (Pemex) no puede entenderse sin la complicidad de las autoridades, y no les extrañaría que los fondos que se obtienen de ese ilícito sirvan para financiar las campañas presidenciales.

“Este tema (de los huachicoleros) me huele a crimen organizado y crimen autorizado, y no me extrañaría nada que estos fondos que se están sacando fueran a parar a la campaña de 2018”, expresó Solalinde durante su participación en un acto para exigir la libertad de los presos políticos de la Agrupación Popular de Vendedores y Ambulantes “28 de Octubre”.

A su vez, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, opinó que el problema de los huachicoleros, que aqueja en especial a Puebla, sería la parte “todavía más sucia” del saqueo de petróleo al país, que igual se ha llevado a cabo con la reforma energética.

“Si a la luz del día han modificado una ley (energética) para arruinar, ¿que no harán por debajo del agua? No podemos pensar que sean grupitos de los pueblitos, eso es una estructura muy montada, es mucho lo que están haciendo, eso es la parte todavía más sucia de lo que se está haciendo con nuestros energéticos, eso que ni qué”, apuntó.

Vera criticó que una empresa del tamaño de Pemex no tenga un procedimiento de vigilancia de sus ductos que haya sido capaz de detener el robo de combustibles antes de que alcanzara las dimensiones actuales.

“Es mucho lo que está pasando. Eso da toda la impresión de que se trata de una mafia, una mafia que tiene complicidad de las mismas autoridades… ahí debe haber todo tipo de gente y gente con poder”, añadió.

Un reportero cuestionó a Solalinde si sospechaba que los recursos provenientes del “huachicol” servirían para financiar la campaña presidencial del exgobernador Rafael Moreno Valle, y el sacerdote aclaró que no lo afirmaba, pero que no le extrañaría que fueran una “alcancía” para el 2018, “conociéndolos como los conozco”.

“Yo creo que estamos viendo aquí un problema muy serio que es como un poliedro, como un cuerpo de muchas caras, y una de esas es precisamente cómo sacar dinero para los fines de este estado mafioso que tenemos. Creo que eso es lo que tenemos que ver en el fondo de estas cosas”, expresó el coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana.

Los dos clérigos participaron en la presentación del libro Juicio al Estado Mexicano, del académico Andrés Barreda, en el marco de uno de los actos que lleva a cabo la organización “28 de Octubre” para demandar la libertad de cinco de sus integrantes, y exigir un freno a la persecución y criminalización de la agrupación surgida en el sexenio de Moreno Valle.

La lideresa Rita Amador relató la forma en que cinco de los integrantes de la organización de comerciantes fueron implicados en distintos delitos para encarcelarlos.

Actualmente el líder moral de “la 28”, Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, se encuentra en prisión domiciliaria, mientras que en el penal de San Miguel están recluidos dos de sus hijos, Xihuel y Rubén Atl, así como Fernando Alonso Rodríguez y José Muñoz Villegas.

De acuerdo con Amador, cuatro miembros más, incluida ella, tienen procesos judiciales abiertos y viven bajo la amenaza de ser encarcelados.

También señaló que el gobierno del estado ha recurrido a pandilleros y grupos de choque para intentar apoderarse del mercado Hidalgo, principal bastión de la agrupación, y hasta han tratado de desconocer las escrituras que tienen del inmueble, alegando errores en las colindancias.

Amador explicó que el interés del gobierno es tomar el control de la organización, que ha sido un referente nacional e internacional en la defensa del derecho del trabajo, pero también busca apropiarse de los terrenos en los que actualmente se encuentra el mercado Hidalgo para construir un “mall”, ya que por ese lugar pasa el tren turístico que construyó Moreno Vale.

Los sacerdotes dijeron que la persecución que sufre “la 28 de Octubre” no es un caso aislado y forma parte de la “irracionalidad”, “prepotencia” y “negación de la justicia” que se ha asentado en el gobierno de México.

Según Solalinde, “hay un afán de este gobierno por saquear a nuestro México, por entregarlo, pero como todavía tenemos minorías que se van juntando, que defienden la tierra, los recursos, y defienden a México, hay esta represión constante del Estado… Estamos experimentando cómo todo el Estado mexicano se usa para reprimir a los luchadores y activistas”.

Ambos clérigos destacaron la labor de resistencia que representa la organización “28 de Octubre”, que a pesar de la persecución que ha sufrido por parte del gobierno, sigue en pie de lucha.

Compra de votos

Solalinde, director del albergue “Hermanos en el Camino”, también habló de las elecciones que se realizarán el próximo 4 de junio en el Estado de México, y aseguró que “el PRIAN” ha recurrido a la compra de votos.

“Este sistema administra la pobreza y en tiempo electoral le reditúa muchos beneficios (…) Este Estado PRIAN ha sabido cómo comprar esos votos, cómo lucrar con la pobreza de la gente para después mantenerse en el poder y seguir robando, oprimiendo y explotándonos, y seguir entregando nuestro país”, dijo.

El defensor de migrantes destacó que en el territorio mexiquense se libra una “gran batalla” en la que se ha puesto en juego todo el aparato estatal para que el PRI se mantenga en el poder.

“Vamos a ver si el Estado de México, y México como país, está preparado para dar ese brinco y buscar su liberación. No sabemos que vaya a pasar, pero sabemos que esta es una oportunidad y un gran momento”, concluyó.