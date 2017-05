Acusan al partido Virtud Ciudadana por llamar al abstencionismo en Edomex

TOLUCA, Edomex. (apro).- La Fepade indaga la posible responsabilidad del partido político local Virtud Ciudadana para llamar al abstencionismo este domingo 4 de junio mediante una campaña de espectaculares, conforme lo reconoció la consejera del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Guadalupe González Jordán.

La integrante del Consejo General además consideró que este instituto político podría incurrir, con su conducta, en un delito electoral, pues solicitar abstenerse de votar por algún candidato o partido político se encuentra tipificado penalmente y establece pena pecuniaria y privativa de libertad.

Este martes 30, recordó, en reunión con Santiago Nieto, titular de la Fepade, se puso el tema en conocimiento de la instancia federal y se adelantó la generación de la carpeta correspondiente, a la que la consejera comprometió dar seguimiento.

En tanto, el consejero Gabriel Corona calificó como “antinatural” y un contrasentido que un partido político llame al abstencionismo e incluso denoste a otros institutos políticos y candidatos. “Preocupan cuáles pueden ser las motivaciones” de Virtud Ciudadana, dijo.

Joel Cruz, representante del Partido del Trabajo (PT), recordó que dentro de las obligaciones de los partidos se encuentran la de promover la participación ciudadana.

“Quien invita a no votar no debe ostentar esta noble posibilidad de organizar a un gremio social en torno a un logotipo y un membrete, ya que no está cumpliendo su papel”, dijo, tras indicar que el PT ya inició un procedimiento de revisión y certificación de los anuncios espectaculares, la página de Facebook y la conferencia de prensa en la que Virtud Ciudadana anunció su campaña de abstencionismo para los efectos legales conducentes.

En tanto, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) certifica desde el pasado viernes los actos de campaña del excandidato petista a la gubernatura, Oscar González, por el presunto desvío de recursos de su partido a la campaña de Morena.

Javier Rivera, representante del PRD ante el IEEM, consideró ilegal la declinación de González Yáñez en favor de Delfina Gómez, pues la ley no reconoce esa figura ni ambos partidos suscribieron en los plazos jurídicos establecidos una alianza o candidatura común.

En este entendido, aseguró que al llamar al voto en favor de Morena el petista incurre en una conducta ilícita tipificada en el artículo 15 de la ley general en materia de delitos electorales.

Este ordenamiento dispone: “Se impondrán de mil a 5 mil días multa y de cinco a 15 años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley”.

Además, prevé que la pena prevista en el párrafo anterior se aumentará hasta en una mitad “cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral”.

Por ello, Rivera Escalona adelantó que denunciará ante la Fepade al exabanderado petista.

Ricardo Moreno, representante de Morena, indicó que Oscar González sólo hizo uso de sus derechos político-electorales al declinar, y lamentó que ahora se pretenda que incurrió en un delito.

Joel Cruz, representante del PT, llamó a los actores políticos a, en todo caso, ocuparse cada uno de cuidar sus votos y no los de los demás.

La representación de MC añadió la necesidad de clarificar que los sufragios emitidos el domingo 4 de junio en favor de Óscar González contarán para el PT y no para Morena.