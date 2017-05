Incoherente tuit de Donald Trump desata burlas en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Minutos después de la medianoche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió un mensaje incoherente en su cuenta de Twitter, que de inmediato desató la burla de miles de usuarios de las redes sociales.

El magnate tuiteó: “Pese a la constante ‘covfefe’ negativa de la prensa”, y los memes surgieron casi al instante.

Dos horas después, el mensaje sin sentido acumulaba 60 mil retuits, 73 mil me gusta y 25 mil respuestas, mientras que la etiqueta #covfefe se convirtió en la primera tendencia en Twitter en Estados Unidos y el mundo.

El ocupante de la Casa Blanca –el segundo líder más seguido en Twitter, por detrás del Papa Francisco– borró el tuit horas después e intentó corregir el dislate con una pregunta: “¿Quién puede averiguar el verdadero significado de “covfefe”??? ¡Disfruten!”.

Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de mayo de 2017