Astudillo calla sobre viaje a Edomex y niega el envío de funcionarios para apoyar a Del Mazo

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- “Ni debo ni tengo tiempo para andar en Huixquilucan, yo a lo único que voy al Estado de México es a Toluca cuando voy a la Ciudad de México; no tengo ninguna otra circunstancia por la cual tenga yo que ir”, expresó el gobernador Héctor Astudillo Flores.

El mandatario negó que haya enviado a funcionarios de su gobierno para hacer trabajo electoral a favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura del Estado de México, Alfredo del Mazo.

Incluso, atribuyó estos señalamientos al ambiente electoral que vive aquella entidad donde “todo mundo se anda descalificando”.

No obstante, Astudillo evadió explicar por qué se trasladó este domingo 28, a bordo de una aeronave oficial a la entidad mexiquense donde participó en el cierre de campaña del candidato de su partido.

También te recomendamos Astudillo pone su “granito” para apoyar al PRI en Edomex y envía funcionarios a realizar trabajo electoral

Este lunes 29, apro dio a conocer que Astudillo envió desde la semana pasada a un grupo de colaboradores de su gobierno para hacer proselitismo a favor de Alfredo del Mazo, mientras la entidad se encuentra hundida en una crisis de inseguridad, violencia, corrupción, pobreza y marginación.

Fuentes oficiales informaron que el equipo de operadores electorales del gobernador de Guerrero en el Estado de México es encabezado por el secretario de Planeación, David “El Gordo 80” Guzmán Maldonado, así como la secretaria de Desarrollo Social, Alicia Zamora Villalva, y al director del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), Jorge Alcocer Navarrete.

En respuesta, Astudillo calificó la información como “un comentario sumamente mal intencionado” y dijo que no lo acepta.

Ello a pesar de que trabajadores del gobierno estatal, consultados por este reportero, afirmaron que los funcionarios señalados estuvieron ausentes de sus oficinas la semana pasada porque se encontraban en el Estado de México realizando “trabajo electoral”.

Astudillo insistió en rechazar el envío de funcionarios de su gobierno como operadores de la campaña de Alfredo del Mazo, pero acotó:

“Lo que no puedo asegurar es de que no haya un diputado federal o algún senador (de Guerrero), porque normalmente se mueven. Eso no me puedo responsabilizar porque actúan bajo los intereses de las fracciones parlamentarias y no es un asunto por el que yo tenga que responder”, expresó.

Enseguida, dijo que “ni puede ni tiene tiempo” de hacer campaña a favor del PRI en el Estado de México, pero no explicó por qué utilizó recursos y medios oficiales para asistir hace tres días al cierre de campaña de Alfredo del Mazo.