AMLO llama a votar el domingo “para hacer valer la democracia” (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (aprio).- El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, llamó a los ciudadanos del Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, a participar en las elecciones del próximo 4 de junio “para hacer valer la democracia”.

“El voto es la única arma que tiene el pueblo para lograr que las cosas cambien en su beneficio”, aseguró el tabasqueño en un mensaje a través de su cuenta en Facebook.

“Si no participamos, si nos abstenemos, le ayudamos a los corruptos, a los de la mafia del poder, porque con los votos que compran les alcanza para imponerse”. Pero cuando sale la gente a votar, “cuando muchos votamos, cuando vota más del 60% de los ciudadanos”, ya no les alcanza, no les sirve la despensa, el dinero en efectivo, los materiales de construcción, sus tarjetas, nada de eso les sirve cuando hay una participación masiva, apuntó.

Por eso, agregó, hay que salir a votar este domingo sin miedo, porque también quieren asustar a la gente para que no salga, apuntó.

“Hay que participar, hay que hacer valer la democracia, no estarnos nada más quejando de que hay mucha corrupción, inseguridad, violencia, que no hay trabajo, que hay mucha pobreza. Sí, todo eso hay, pero nosotros podemos cambiar esa amarga realidad su participamos”.

López Obrador también mandó “un mensaje muy especial” a quienes operan el fraude: “Tengo información de que ya está llegando el dinero a distintos municipios del Estado de México. Los operadores, llamados vulgarmente mapaches, los encargados de hacer el fraude electoral, de comprar los votos –ahora en el manual que tiene el PRI en el Estado de México les llaman maestros–, son los que reciben el dinero para comprar a los alumnos, que es el equivalente a los ciudadanos. Digan sí, pero a la hora de la hora: toma tu voto Peña, toma tu voto PRIAN, toma tu voto mafia del poder.

“Y a los maestros, los operadores, los llamo también a que recapaciten, que piensen en sus hijos, en el futuro del país, que una mancha por participar en un fraude electoral no se quita ni con toda el agua de los océanos, que no hereden deshonra a sus hijos”.

El excandidato presidencial pidió a los servidores públicos que no se presten al fraude “por recibir una compensación”, y llamó a todos, policías y maestros, “a recapacitar, a hacer conciencia, a que cambiemos entre todos los mexicanos este régimen corrupto que tanto está dañando, y no operen para el fraude electoral, no actúen en contra del pueblo, de sus familiares, de ustedes mismos”.

Añadió: “Los llamo a que entre todos saquemos a nuestro querido México del atraso, de la corrupción, de la pobreza”.

A los “mafiosos”, apuntó, ya se les está acabando su tiempo y en el Estado de México no van a poder ganar.

Insistió a los ciudadanos: “Ayúdennos. Es como una huelga de brazos caídos: digan que sí (…) Ayuden, hagan patria, ayúdennos para que las cosas mejoren en beneficio de los mexicanos, de todo el pueblo. Miren cómo está el Estado de México, cuanta inseguridad, cuanta violencia. Y si sigue lo mismo, toda esta mafia encabezada por (Enrique) Peña, (Alfredo) Del Mazo, ¿por qué les van ustedes a servir haciéndoles el fraude? Ellos son inmensamente ricos, viven en grandes mansiones, y ustedes en colonias populares.”.

Remató: “Ya no se presten al fraude electoral, hay que rebelarse, hacer historia. ¡Que viva la patria, que viva el pueblo, que viva la democracia!