En cierre de campaña, Del Mazo afirma que triunfará en Edomex y será el gobernador de las mujeres

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo, aseguró que será el triunfador en las elecciones del próximo 4 de junio porque el priismo mexiquense está más fuerte que nunca.

En su cierre de campaña en Ecatepec, el aspirante de la coalición PRI, PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social, señaló que la zona oriente del Estado de México, que ha sido controlada por el PRD, se pintará de rojo y se recuperarán los municipios de Texcoco y Nezahualcóyotl, además de que se obtendrá una victoria contundente en Ecatepec.

En un evento, al que según el PRI llegaron más de 20 mil simpatizantes de 37 municipios mexiquenses, Del Mazo reiteró su defensa a la construcción del aeropuerto internacional en Texcoco, pues la obra –aseguró– representa la generación de más de 450 mil empleos para las familias de la zona.

“Que les quede claro: vamos a defender y a impulsar el proyecto del aeropuerto”, sostuvo en un acto en el que estuvo acompañado de Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI; Alejandra Del Moral Vela, presidenta de ese instituto político en la entidad, y su esposa, Fernanda Castillo.

Luego de destacar el trabajo que el gobernador Eruviel Ávila Villegas ha hecho por las familias mexiquenses, el primo del presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que será el gobernador de las mujeres, quienes –resaltó– son el pilar de las familias y, además, aportaron compromiso, solidaridad y motivación a la campaña. Por ello, agregó, serán la principal preocupación de su gobierno.

En su oportunidad, Ochoa Reza manifestó que Alfredo del Mazo llega arriba en las encuestas, sin embargo pidió a los priistas mexiquenses hacer labor de proselitismo entre sus familiares para evitar que otros partidos conviertan a México en otra Venezuela.

Lo que quieren los populistas autoritarios, dijo, es convertir a México en una nación sin libertades.

“Ayer, en los medios de comunicación nos enteramos que lo que quieren López Obrador, Morena y su candidata es convertir a México en Venezuela, en un país que no tiene libertades, que no permite el desarrollo de sus mujeres y de sus hombres, un país con desempleo, donde se ha acabado la comida, donde no hay vacunas para niñas y niños, donde las cárceles se han abierto para quienes piensan distinto”, soltó.

Añadió: “Yo les digo: si tanto les gusta a López Obrador y a los de Morena Venezuela, que se vayan a vivir a Venezuela, porque en el Estado de México el gobernador será Alfredo Del Mazo”.

El exdirector de la Comisión Federal de Electricidad pidió a los priistas que de aquí al domingo recorran las colonias, hablen con familiares, vecinos, amigos, compañeras y compañeros de trabajo para que voten por Revolucionario Institucional.

“Pero les garantizo: el hombre con las mejores propuestas, el candidato con las mejores ideas para generar empleo, para dotar de servicios de salud y de educación, para generar seguridad en el Estado de México y para impulsar todos los anhelos de las mexiquenses y de los mexiquenses se llama Alfredo del Mazo. ¡Ya ganamos!”, remarcó.