Convoca Delfina Gómez a “votar masivamente y antes del mediodía” este domingo en el Edomex

TEXCOCO, Edomex. (apro).- La candidata de Morena al gobierno mexiquenses, Delfina Gómez Álvarez, cerró su campaña electoral en la tierra donde nació y se formó como maestra de primaria, y quien ahora está disputando la gubernatura al Grupo Atlacomulco, que lleva 88 años en el poder en la entidad.

Cobijada por su equipo de campaña y acompañada de Óscar González Yáñez, excandidato del Partido del Trabajo (PT) en la entidad y quien en días pasados declinó a favor de la morenista, la maestra Delfina Gómez llamó a los mexiquenses a “votar de manera masiva y antes del mediodía” para evitar que los priistas y sus aliados perpetren el “fraude electoral”.

Al grito de “¡Delfina, profesora, serás gobernadora!”, la candidata de Morena pidió a los mexiquenses que también vigilen las casillas, ya que esta “es nuestra gran oportunidad de transformar al estado”.

También mencionó que en los dos meses de campaña recibió 430 iniciativas ciudadanas sobre el combate a la inseguridad, protección del medio ambiente, salud o movilidad, acciones que incluirá en su proyecto de trabajo.

“Esto me permitió observar que el ciudadano ha cambiado, yo le apuesto al ciudadano. Lo que he observado y escuchado y sentido es lo que me dice que vamos ‘súper-requete-bien’”, añadió.

Luego destacó que como gobernadora va a fortalecer la justicia para los que han sido olvidados. “Ya basta de que nos utilicen sólo para la elección. Ya basta de corrupción e impunidad. Porque no nos escuchan. Yo soy como ustedes, tampoco me escuchan, pero ahora me van a escuchar”, advirtió.

Gómez Álvarez criticó la “guerra sucia” en su contra porque la percibió llena de rencor y de calumnias, aunque la justificó porque los priistas y sus aliados le tienen miedo, debido a que encabeza las preferencias electorales, pero no obstante dijo que lo que les pide también es respeto.

“Si no aprovechamos ahora los mexiquenses, va a ser muy difícil aguantar esta situación otros seis años”, advirtió.

Además destacó que los priistas están preocupados, espantados por como “prendió” su campaña, y porque de ganar ella la gubernatura se les terminarán sus privilegios.

En el acto presentó a un grupo de personas que le ayudaron a elaborar los programas sociales que presentó en campaña y que no cobraron un solo peso, por lo que desmintió a sus adversarios, quienes la acusaron de haber contratado y pagado a muchos especialistas para elaborar su proyecto de gobierno.

Horacio Duarte, presidente de Morena en la entidad, recordó que en 2011 decidieron invitar a la maestra Delfina Gómez como candidata a presidenta municipal de Texcoco y su respuesta fue una pregunta: “¿Por qué yo?”

La respuesta, dijo, fue porque “usted una mujer honesta, trabajadora y muy sensible a los problemas de la gente”. Ella aceptó y ganó la presidencia municipal de Texcoco “contra todo pronóstico”.

Enseguida criticó a priistas y panistas que han difamado a la candidata de Morena por todos los medios pero no han podido derribarla. No le han encontrado nada irregular y la prueba es donde vive, en el barrio de San Pedro, “en la misma casa donde nació”, aclaró Duarte.

También llamó a la gente a votar antes del mediodía del próximo domingo, así como a denunciar irregularidades en las elecciones de este 4 de junio.

Por su parte, el petista González Yáñez consideró que es momento de que “gobierne el pueblo” con Delfina Gómez, que sería la primera gobernadora en la historia de la entidad.

“Una vez más le digo a Delfina que la alianza Morena-PT somos mucho más que dos y que juntos, codo a codo, vamos a sacar al PRI”, vaticinó.

Luego el excandidato petista mostró, mediante una enorme manta que simula una boleta electoral, que este domingo se debe votar por Morena nada más, porque los priistas y el gobierno pretenden confundir a los mexiquenses con los espectaculares atribuidos al PT donde llaman a la gente a votar por él, y eso implicaría la nulidad del voto, porque él ya declinó a favor de Delfina Gómez.

Después, con un plumón, tachó en la boleta simulada el logotipo de Morena.

Asimismo, agradeció a los petistas haberlo hecho candidato, pero está consciente de que declinar por la aspirante de Morena fue lo correcto. Asimismo, exhortó una vez más al candidato perredista Juan Zepeda a sumarse a Gómez Álvarez. “Nunca es tarde, mucho menos cuando se trata de apoyar al pueblo de México”, indicó.

También dijo que hay quienes pretenden dividirlos, pero no lo lograrán porque los une el pueblo del Estado de México.

“En este movimiento hay corazones de gente que les late ganarle al PRI y recuperar el Estado de México. Vamos a hacer que Delfina sea gobernadora”, añadió.

Al acto acudieron el representante de Morena en el exterior, Héctor Vasconcelos; el presidente de Morena en la Ciudad de México, Martí Batres, y el actual alcalde de Texcoco, Higinio Martínez, entre otros.