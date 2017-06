Trabajadores y diputados locales toman Congreso de Morelos por falta de pago de sueldos

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Trabajadores al servicio de las bancadas parlamentarias de PRI, PAN, Encuentro Social, Humanista y hasta Nueva Alianza, clausuraron simbólicamente las oficinas y cerraron las instalaciones del Congreso local, acompañados de algunos diputados, luego de que no han recibido su sueldo de las dos últimas quincenas.

La medida fue aplicada por la presidenta de la Mesa Directiva, Beatriz Vícera Alatriste, en represalia contra esos grupos parlamentarios que votaron contra la reforma electoral aprobada el pasado 25 de mayo. Los empleados fueron acompañados por el diputado priista Aristeo Rodríguez, líder de la CNC en la entidad, quien tomó las instalaciones de la mesa directiva del Legislativo.

No es la primera vez que el PRD toma estas medidas en esta legislatura. En una ocasión, el diputado del Partido Humanista, Jesús Escamilla, denunció la falta de pago de su dieta. Esta vez, la medida la autorizó la actual presidenta de la Mesa Directiva, quien llegó a la curul como priista, pero hace algunos meses se incorporó al PRD.

Los empleados decidieron clausurar las oficinas de los diputados al considerar que se trata de un abuso de autoridad y representa una venganza por la votación contra la reforma electoral. Desde la mañana las áreas administrativas fueron cerradas porque se temía que fueran tomadas por los empleados.

Por la tarde, el priista Aristeo Rodríguez tomó las oficinas de la mesa directiva. “Voy a esperar hasta que la diputada se digne a venir y de poder platicar con mi coordinador para pagar a mis trabajadores. Por ello estamos tomando las oficinas de la presidencia del Congreso, también vamos a tomar las oficinas de la presidencia de la Junta Política y ayer tomé la Secretaría de Finanzas y la presidenta me dijo que me atendería, pero la sigo esperando”, sostuvo.

El coordinador de la bancada del PRI, Alberto Martínez, confirmó que son dos quincenas las que no han pagado a sus trabajadores. “Nosotros los vamos a apoyar con lo que podamos, pero definitivamente ellos (el PRD) tienen destinado ese recurso para el pago de nuestros trabajadores y ya llevan dos quincenas que no lo hacen. La verdad es que necesitan su sueldo, tienen familia y algunos de ellos tienen hijos pequeños o son recién casados. No se vale ese revanchismo político, y que vayan contra nuestros trabajadores”, afirmó.