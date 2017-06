Detienen a reportero en Escobedo; Segob activa alertas y lo liberan

MONTERREY, NL. (proceso.com.mx).- El periodista Víctor Eduardo Badillo Guerrero fue detenido la mañana de este sábado por elementos de Seguridad Pública de Escobedo, debido a que ingresó en el edificio de la corporación y captó imágenes sin autorización, dio a conocer en un comunicado el ayuntamiento de ese municipio conurbado.

El reportero afectado dijo en entrevista que a las 17:00 horas fue liberado, después de que la Secretaría de Gobernación activó alertas para encontrarlo, ya que él está suscrito desde hace más de un año al mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la dependencia federal.

De acuerdo al boletín difundido hoy, el reportero de Publimetro captó gráficas en el interior del inmueble, con lo que violó la seguridad del recinto.

Según el municipio, Badillo, a quien se refieren como “seudo periodista”, llegó al edificio a las 11:20, acompañado de dos personas, y fue captado por las cámaras de monitoreo.

“Momentos después, personal de la dependencia detectó el momento en el que Badillo ingresó sin permiso al edificio, por lo que fue abordado por un oficial quien le pidió registrarse ante el personal de guardia, pero éste respondió con insultos alegando que acudió a visitar a un ciudadano detenido.

“También, en el lugar el supuesto reportero comenzó a tomar fotografías y video del interior, violando con esto la seguridad del edificio y los elementos que ahí laboran”, se explica en el comunicado.

Víctor Badillo quedó arrestado y puesto a disposición del juez calificador por faltas a la autoridad e ingresar sin permiso al edificio de la secretaría de Seguridad Pública, señala el ayuntamiento escobedense.

“El manual de barandilla contempla las condiciones para ingresar al lugar con un control de visitas donde no existan materiales que pongan en peligro la integridad del personal policíaco y administrativo”, se explica.

En su cuenta de Facebook, Victor Badillo señaló, a las 13:00 horas, que se encontraba privado de su libertad.

“Atención. Compartir. Estoy privado de mi libertad. No soy Victor Badillo, pedí que alguien publicara esto para que me ayuden. Me detuvieron en Escobedo, el General de la Policía de Escobedo. Me dirigía a la Policía de Escobedo y al entrar fui detenido por el general”, dice el mensaje posteado.

Al dar a conocer la nota, Publimetro señaló que Badillo Guerrero fue detenido por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Activa Segob alertas

Luego de ser liberado, Badillo Guerrero informó que la Secretaría de Gobernación activó alertas para localizarlo, pues cada que reportea en el municipio de Escobedo activa un protocolo para que lo monitoreen, porque siente que ese lugar es territorio hostil.

El comunicador explicó que él es de los escasos reporteros que han criticado al general Hermelindo Lara, secretario de Seguridad Pública, a quien acusa de hacer uso indebido de los recursos públicos.

Al explicar su arresto, dijo que por la mañana acompañó a un vecino que quería ver a su madre detenida y al entrar al edificio de seguridad Pública, fue alertado de que debía primero registrarse, procedimiento que siguió.

Sin embargo, al ser detectado en el inmueble, fue invitado con engaños a ingresar a las oficinas y posteriormente fue arrestado, y refutó la versión municipal de que había tomado fotografías y que se había comportado con prepotencia.

“Me arrancaron mis cámaras del cuerpo y me llevaron directo a un lugar donde estaba una muchacha esperando con una cámara fotográfica. En una pared me toman fotos y me metieron a un calabozo, solo, con las paredes llenas de excrementos. Olía muy mal. Me sentí muy mal. El médico les dijo en dos ocasiones que me sacaran, pero les valió madre”, relató.

Dijo que cuando Segob lo perdió del radar, fue activado el protocolo para localizarlo.

“Yo logro activar la bocina del botón de pánico y ellos (Segob) escuchan cómo me tienen y dónde me tienen y al activar el protocolo hicieron llamadas y eso alertó a la autoridad”, mencionó.