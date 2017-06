Gobierno de Q. Roo investiga “irregularidades serias” cometidas por el gobierno de Borge

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Quintana Roo informó que como parte de su “compromiso de lucha contra la corrupción y la impunidad”, desde hace varios meses trabaja en la investigación de diversas irregularidades cometidas por exservidores públicos de la administración anterior, incluido el exgobernador Roberto Borge.

“Trabajamos en estrecha coordinación con la autoridad judicial federal en la investigación de irregularidades serias por la venta del patrimonio inmobiliario del estado a un precio mucho menor del que tendría en el mercado y a favor de personas vinculadas con servidores públicos del gobierno previo, y la adquisición ilegal de una línea naviera por parte del exgobernador Roberto Borge”, puntualizó en un comunicado.

Asimismo, precisó que ha denunciado y aportado elementos e información que hoy integra la averiguación en poder de la Procuraduría General de la República (PGR).

“Diariamente luchamos contra la impunidad que caracterizó a gobiernos previos. Impunidad no es otra cosa que una profunda desigualdad ante la ley, porque a los poderosos no se les aplicaba, eso no vamos a permitirlo. Lucharemos porque los responsables de delitos, en particular servidores públicos, vayan a la cárcel, y para que se recuperen los bienes que fueron robados”, subrayó el gobierno de Carlos Joaquín González.

Sobre la supuesta orden de aprehensión contra Roberto Borge, puntualizó: “Esperaremos la confirmación de la autoridad competente”.

Y remató: “Es nuestro compromiso asegurarnos de que los recursos públicos se dediquen a generar más y mejores oportunidades en beneficio de la calidad de vida de la gente, y de esa forma disminuir la desigualdad, que es el principal problema de Quintana Roo”.