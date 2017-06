Norberto Rivera responderá a demanda por proteger curas pederastas cuando sea notificado: arzobispado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, en “cuanto sea notificado” dará “puntual respuesta” a la denuncia penal que acaba de ponerse en su contra, en el sentido de que protegió a 15 de sus sacerdotes que supuestamente abusaron sexualmente de menores de edad.

A través de un comunicado de prensa difundido hoy, el arzobispado señala sobre esta denuncia penal:

“Una vez que sea notificado el señor cardenal, dará puntual respuesta, como siempre lo ha hecho ante la justicia civil”.

El comunicado indica que “ésta no es la primera vez” que el cardenal es demandado, señalando que en las otras demandas no “le han podido fincar responsabilidades penales, por el simple hecho de que no ha cometido las faltas que le imputan”.

Esta denuncia penal fue interpuesta el pasado viernes 2, ante la Procuraduría General de la República (PGR), por los sacerdotes Alberto Athié Gallo y José Barba.

En una conferencia de prensa realizada ese mismo viernes, Athié Gallo afirmó lo siguiente:

“El cardenal Norberto Rivera Carrera tuvo conocimiento pleno, íntegro e indubitable de la comisión de presuntos hechos ilícitos perpetrados por al menos quince sacerdotes adscritos a la arquidiócesis a su cargo, consistentes en la realización de abominables actos pederastas”.