Antonio Echevarría festina “carro completo” en Nayarit

TEPIC, Nay. (apro).- Antonio Echevarría García, candidato de la coalición “Juntos por ti” (PAN, PRD, PT y PRS), se declaró ganador de la elección de gobernador por una diferencia de entre 13 y 15 puntos porcentuales y, además, prácticamente anunció “carro completo” a favor de esa alianza en las elecciones de presidentes municipales y diputados locales.

En una rueda de prensa ofrecida esta noche en un salón de un hotel atiborrado de periodistas y simpatizantes, Echevarría agradeció a los institutos políticos que lo postularon porque “hicieron a un lado los intereses de partido para ver únicamente los intereses de los nayaritas”.

Acompañado por representantes nacionales de PAN, PRD y PT, el candidato aprovechó para pronunciarse en torno a la siguiente elección presidencial: “Así como Nayarit ya triunfó hoy, queremos que México triunfe en el 2018; Nayarit hizo historia, Nayarit es punta de lanza y convoco a los partidos políticos nacionales a que hagan lo mismo”.

Luego aseguró que su triunfo “es irreversible”, dado que su equipo de campaña ha recibido actas de casilla con diferencias hasta de tres a uno sobre su más cercano adversario, además de que la alianza que apoyó su candidatura “ganó 95% de los municipios y 95% de los distritos, y por supuesto que ganamos Tepic”.

A su lado, el candidato a la alcaldía de la capital, el senador con licencia Francisco Castellón Fonseca, aseguró que de acuerdo con las encuestas de salida tiene una ventaja de siete a nueve puntos de diferencia sobre su más cercano oponente.

Echevarría llamó a todos sus representantes de casilla a cuidar el voto, a cuidar las actas, porque la elección se gana con votos, a la vez que felicitó a los nayaritas porque “sí retacamos de votos las urnas”, pues según sus estimaciones acudió a votar alrededor de 70% de los electores.

En un mensaje dirigido a la ciudadanía, señaló que “no solamente es ganar la elección, ahora tenemos que hacer un gran gobierno en equipo, un gran gobierno donde vamos a combatir la corrupción, la impunidad y donde hará justicia este gobierno para todos y todas las nayaritas; gobernaremos para todos, no vamos a hacer distinción de colores; invito a quienes no me dieron el voto a que se sumen, porque somos nayaritas que amamos Nayarit, que queremos hacer las cosas bien por el estado”.

En el marco de la rueda de prensa, Antonio Echevarría estuvo acompañado por su padre, el exgobernador Antonio Echevarría Domínguez, quien gobernó de 1999 a 2005 tras ser apoyado también por una coalición; su madre, la senadora Martha Elena García Gómez, así como los exdirigentes nacionales del PRD, Jesús Ortega Martínez y Jesús Zambrano Grijalva; el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, y el coordinador de los diputados federales panistas, Marco Cortés, entre otros legisladores federales y dirigentes locales.

Dos horas antes, el candidato priista Manuel Humberto Cota Jiménez también se había declarado ganador, aunque éste señaló que la contienda había sido “cerrada” y que esperaría los resultados oficiales del organismo electoral.