Roger Waters, de Pink Floyd, fustiga a Radiohead por gira en Israel

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al tiempo que el músico Roger Waters acaba de publicar su nuevo álbum para Sony Music Is this the life we really want? (“¿Es esta la vida que realmente queremos?”), la banda Radiohead se le echó encima por haberla criticado debido a su anunciada actuación en Israel, “cuando se cumple medio siglo de la ocupación israelita en tierras palestinas”.

Con Waters, más de 50 artistas firmaron el pasado 23 de abril una solicitud para que Radiohead cancelara su actuación en Israel el próximo mes, como parte del movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones), mismo que comenzó en 2005.

En reciente entrevista con la revista roquera Rolling Stone, Thom Yorke, de Radiohead, manifestó su desacuerdo con los que signaron la petición anti-israelita.

“Es bastante angustiante que ellos elijan tirarnos mierda públicamente en lugar de contactarse con nosotros en persona”, fustigó el vocalista.

No obstante, Roger Waters señaló a Rolling Stone que antes de la petición de abril había hecho varios intentos de “comenzar un diálogo” con Yorke sobre las presentaciones en Israel, pero que el cantante de Radiohead “lo interpretó como una amenaza” y, molesto, le cortó la comunicación.

“Hice todo lo posible para hablar contigo personalmente, y todavía me gustaría tener esa conversación”, escribió Waters, y agregó que hoy, 5 de junio, es “el quincuagésimo aniversario de la ocupación de Palestina por parte de Israel, 50 años de vida bajo ocupación militar, 50 años de un pueblo sin derechos civiles, 50 años sin acceso a la ley y 50 años de apartheid”, según escribió el bajista de Pink Floyd.

En la entrevista con Rolling Stone, Thom Yorke expresó:

“Es profundamente irrespetuoso asumir que, o bien estamos mal informados, o bien somos tan retrasados que no podemos tomar nuestras propias decisiones. Es paternalista hasta el extremo. Es ofensivo y no puedo entender cómo dar un concierto de rock o ir a una charla en una universidad es un problema para ellos.”

Para su nuevo disco de Sony Music, tras un cuarto de siglo de no grabar música original solo, Roger Waters apunta:

¿Es esta la vida que queremos?

Hogares rotos…

El miedo conduce los molinos del hombre moderno

Miedo a todos esos extranjeros

¿Es esta la vida?

Debe ser porque esto es una democracia y todo lo que decimos se hace…

Cada vez que un estudiante es atropellado por un tanque…

Y cada vez que un incompetente se convierte en presidente…

Es gracias a todos nosotros…

Los negros y blancos, chicanos, asiáticos y todo tipo de grupo étnico

Los viejos, los jóvenes y viejas sin dientes

Las supermodelos, los actores, los futbolistas y los hombres en los bares.

Abuelos, abuelas, tíos y tías

¡y las hormigas!

(aunque no sepan diferenciar el dolor de otras personas…

¿Seremos tan tontos como las hormigas?

Cada vez que la cortina cae en otra vida olvidada,

Es porque todos nos quedamos callados.

Waters se presentó en el Zócalo de la Ciudad de México el año pasado y aseguró estar en contra del “muro” que pretende edificar a lo largo de toda la frontera norte el presidente estadunidense Donald Trump.