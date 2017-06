Cuento infantil sobre el autismo

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Un cuento que apela por generar conocimiento y reflexión en los niños, así como conciencia en los padres, es Mi hermano Luca. Un cuento acerca del autismo, de Pollo Blanco Editorial, que se presenta este martes 6 de junio a las 10 de la mañana en el Papalote Museo del Niño.

El volumen narra la vida cotidiana de Luca, desde el punto de vista de Eugenia, su hermana menor, quien describe los gustos del niño a través de algunas características del autismo, como la obsesión por el orden o una memoria prodigiosa.

Sobre el cuento, su autora, Catalina Serna (Monterrey, Nuevo León, 1987), ama de casa (madre de Luca de seis años y Eugenia de cinco) y diseñadora industrial de profesión, explicó a este semanario que la idea del libro surgió ante la poca información que existe sobre el autismo, luego de que su hijo mayor fuera diagnosticado con esa condición neurobiológica, y decidió buscar una manera de crear conciencia sobre el tema:

“Luca estudia ahora en una escuela inclusiva, pero me he encontrado con historias donde los niños al no entender lo que es el autismo, se desesperaban con Luca porque no les hacía caso, ¿cómo les explicas?, ¿qué les dices? Las mamás les decían que lo evitaran, mejor no se juntaran con él, pero volvemos a lo mismo, es falta de información.”

El libro, cuya portada en tono aquamarina se acompaña de un separador que dirige a la descarga de una aplicación llamada “Mi hermano Luca” –disponible a través de IOS de Apple y Android de smartphones (celulares inteligentes)– para poder ver las imágenes del libro en movimiento al acercar el teléfono. Una sorpresa y relectura del libro con el toque de tecnología.

Por su lado, Greta Haaz ( (Monterrey, Nuevo León, 1989), quien estudió diseño gráfico como carrera y la maestría en Ilustración de Libros Infantiles en Cambridge School of Art, en el Reino Unido, explicó que los dibujos los hizo apoyada en una tableta a través de photoshop:

“Lo que procuré fue que se viera el cariño que Eugenia siente por su hermano mayor, quería expresar lo que representa Luca para ella, hasta donde tengo entendido es su máximo y lo sigue mucho: El juego de miradas, la complicidad, detalles que cuentan un poco más de la relación entre ellos, y lo que en algún momento sucede en la mente de Luca.”

Al final Mi hermano Luca. Un cuento acerca del autismo es la narración de una relación entre hermanos, similar a cualquier otra, bajo la condicionante del autismo.

El libro forma parte de Pollo Blanco Editorial, una joven compañía independiente con un catálogo actual de 14 volúmenes, que trabaja desde hace tres años bajo el concepto de publicar textos alternativos, frescos y desenfadados, pero no por eso menos rigurosos, a decir de Carlos López de Alba, cofundador.

A partir de la presentación este martes 6, estará disponible para envíos a todo el país a través de la web de Pollo Blanco Editorial, o bien directamente en librerías específicas de la Ciudad de México; Guadalajara y Zapopan, en Jalisco; Monterrey, Nuevo León; y Morelia, Michoacán, para cualquier caso consulte: www.polloblanco.com.mx