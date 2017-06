U2 anuncia regreso a México: el 3 de octubre en el Foro Sol

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La banda irlandesa U2 anunció que regresa a México con su gira “U2 The Joshua Tree Tour 2017”.

Este martes se difundió el cartel del concierto que ofrecerá el próximo 3 de octubre en el Foro Sol.

La presentación tendrá al grupo británico Noel Gallagher’s High Flying Birds como telonero, y habrá una preventa para tarjetahabientes el 12 y 13 de junio, y a partir del 14 del mismo mes será para el público en general a través del sistema Ticketmaster.

Hasta el momento se ha anunciado un único show, pero se especula que habría una segunda fecha en el Foro Sol, programada para el 4 de octubre.

#U2TheJoshuaTree2017 heading to Mexico City, South America and back to the US, this September, October. https://t.co/u698mqfGnr pic.twitter.com/3iFtKOILkA

— U2 (@U2) 6 de junio de 2017