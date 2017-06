Profeco suspende 136 lotes de venta de autos en el país

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría Federal del Consumidor colocó sellos de suspensión de actividades comerciales en 136 lotes de venta de autos en todo el país debido a que funcionaban con irregularidades e inmovilizó 45 vehículos, cuyos encargados no pudieron acreditar su propiedad.

En un comunicado, la dependencia informó que verificó 349 lotes como parte del operativo nacional que instruyó Rafael Ochoa Morales, en funciones de procurador, para vigilar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-122-SFCI-2010, que regula las “Prácticas Comerciales y Elementos Normativos para la Comercialización y/o Consignación de Vehículos Usados”.

De acuerdo con la Profeco, los principales motivos de incumplimiento que obligaron las suspensiones e inmovilizaciones son: no contar con contrato de adhesión registrado ante Profeco o utilizar contratos diferentes al registrado; además, no exhibir precios ni formas de pago y no especificar las características de los vehículos que comercializan.

Además, el personal de la dependencia detectó que no había información visible para indicar que el proveedor cuenta con licencias, permisos y autorizaciones necesarias para realizar sus actividades y que el auto usado cumple con todas las especificaciones legales y comerciales para poder venderlo.

Según la Profeco, las verificaciones se hacen a partir de denuncias ciudadanas y para compartir información con otras dependencias, locales y federales, así como para evitar la comercialización de vehículos robados, principalmente en establecimientos que no tienen el registro de sus actividades como establece la ley.

La dependencia informó que el mayor número de verificaciones en lotes fueron: Ciudad de México con 35 suspensiones; San Luis Potosí con 25 y tres suspensiones; Nuevo León con 22 y seis suspensiones; Jalisco con ocho y seis suspensiones, y Chihuahua, con 13 y seis suspensiones.