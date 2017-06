La leyenda de una muñeca llamada Annabelle

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El próximo 11 de agosto llegará a la pantalla grande la precuela de la muñeca diabólica, Annabelle 2 (Annabelle: Creation), bajo la mano del director David F. Sandberg y la productora New Line Cinema, así como Peter Safran and James Wan como productores. La cinta será distribuida por Warners Bros.

Annabelle 2 se suma el exitoso universo de los Warren, una pareja de investigadores de fenómenos psíquicos y paranormales, cuyos casos están documentados en su sitio web: www.warrens.net, auspiciado por la Sociedad para la Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra.

En esta cinta, conoceremos los orígenes de la muñeca malvada. La historia gira en torno a un fabricante artesanal de muñecas y su esposa, siete años después de la muerte de su hija. Esta pareja dará asilo a una monja y a siete niñas de un orfanato que fue clausurado. Sin embargo, poco a poco serán víctimas de Annabelle (creación del fabricante), una muñeca que ha sido poseída por un espíritu maligno.

Annabelle 2 es estelarizada por Miranda Otto, Anthony LaPaglia y Stephanie Sigman.

Annabelle en las películas

La muñeca diabólica apareció por primera vez en la cinta El conjuro (The Conjuring, EU-2013), en donde Ed y Lorraine Warren (Vera Farmiga y Patrick Wilson), investigadores de lo paranormal, llegan a salvar a una familia que es acosada por una entidad diabólica donde la muñeca es pieza clave. Los hechos tienen lugar en 1971, en Harrisville, Rhode Island. Posteriormente se realizó El conjuro 2 (The Conjuring 2, EU-2016), pero en esta ocasión la muñeca no participó en el filme.

Annabelle, la muñeca fue todo un éxito, de manera que en 2014 obtuvo su propia película Annabelle (EU-2014). La acción se desarrolla en 1967 y gira en torno a los Form (Ward Horton y Annabelle Wallis), quienes están a punto de tener a su primer niño.

John Form le regala a su esposa Mia una muñeca de colección (a quien todos conocemos como Annabelle), lo cual la pone sumamente contenta. Posteriormente, Mia es testigo de un asesinato en casa de sus vecinos a manos de una secta satánica. Ella llama a la policía y de pronto se da cuenta que dichos sujetos están en su casa, un hombre y una mujer que sostienen su nueva muñeca.

Afortunadamente, su marido y la policía llegan para detenerlos… Y empieza el terror. Por cierto, la mujer en cuestión responde al nombre de Annabelle.

Así pues, en Annabelle 2 conoceremos a la persona que hizo la muñeca, y por lo que vemos, hay antecedentes demoníacos.

La verdadera Annabelle

El mito de Annabelle está basado en sucesos que fueron reportados como reales por Ed (1926-2006) y Lorraine Warren (1927), como se cuenta de alguna manera en la película El conjuro. Y sí tuvo lugar en los años 70 y fue un caso de posesión al que ellos acudieron.

La historia se puede encontrar en el sitio web de los Warren. Una madre compró una muñeca de trapo (Raggedy Ann Doll) para su hija Donna, quien estaba a punto de graduarse como enfermera.

Poco después del regalo, cosas extrañas comenzaron a pasar: Primero, notaron que la muñeca cambiaba de posiciones, era algo sutil, hasta que luego la encontraban en otros lugares del cuarto donde la habían dejado; y un buen día, notaron que hasta cambiaba de cuarto. Incluso dicen que la muñeca podía escribir, pues encontraron algunos mensajes suyos.

Primero la familia llamó a un espiritista, quien reportó que la muñeca tenía buenas intenciones y quería quedarse con ellos. A lo cual la familia accedió, pero la realidad es que el ente era completamente maligno, de tal manera que posteriormente comenzó a atacar a la familia.

Cuando las cosas se pusieron peores, llamaron a los Warren, quienes pudieron contener a la muñeca y sacarla de la casa, pero al parecer la historia no termina ahí: Una vez con la muñeca en su poder, durante el trayecto a su casa, los frenos del vehículo donde iban los Warren fallaron y casi pierden la vida.

Ya con la muñeca en casa, descubrieron que ésta comenzaba a levitar, por lo que hicieron un estuche especial para ella, con lo que al parecer los malos ratos dejaron de ocurrir.

Y sigue la historia: la muñeca hizo algunas cosas a varios visitantes que llegan a ver a los Warren y a su Museo de lo Paranormal en Connecticut. Quienes osaban insultar o burlarse de la muñeca, estuvieron involucrados en accidentes fatales o perdieron la vida.

Según su página web, los Warren dedicaron su vida entera (más de 50 años) a tratar con fuerzas demoníacas. Ed era demonólogo, mientras que Lorraine una médium. Ambos se dedicaban a atender casos de entidades malignas que lastimaban psicológica y físicamente a sus víctimas, entidades que están en la tierra para oponerse al trabajo de Dios. Por otro lado, también ayudaban a espíritus a trascender a otro plano.

Los Warren creían que las manifestaciones paranormales podían medirse de alguna manera, por lo que su trabajo no sólo fue apoyado por personas que trabajan en el ámbito de lo sobrenatural, sino también con cierto tipo de científicos que pensaba podía encontrar explicación científica a los fenómenos llamados paranormales.

Fue por todo lo anterior que la pareja fundó la Sociedad para la Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra en 1952, ahora presidida por Tony Spera.

La historia “verdadera” de la muñeca puede leerse en el sitio de los Warren: www.warrens.net.