Trump anuncia nominación de Christopher A. Wray para dirigir al FBI

WASHINGTON (apro) – En el preámbulo de una de las audiencias más esperadas en el Capitolio en la historia política de Estados Unidos, en la que comparecerá el exdirector del FBI James Comey, el presidente Donald Trump anunció la nominación de Christopher A. Wray, como titular del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

“Estaré nominando a Christopher A. Wray, un hombre de credenciales impecables; para ser el director del FBI”, escribió Trump la mañana de este miércoles en su cuenta personal de Twitter.

El anuncio del mandatario ocurre horas antes de que Comey se presente en el Capitolio para hablar bajo juramento, sobre lo que investigaba respecto a la presunta colaboración entre la campaña presidencial de Trump y el gobierno de Rusia, con el objetivo de socavar cibernéticamente las pasadas elecciones presidenciales que perdió la demócrata Hillary Rodham Clinton.

La audiencia con Comey es uno de los eventos legislativos más esperados en la historia política moderna que según algunos analistas políticos, podría arrojar datos que funjan como base para exigir un juicio político a Trump, en caso de que se corrobore la supuesta complicidad de su campaña con los rusos.

Presiones a Comey

En medio del anuncio de la nominación que hizo Trump y de las horas previas a la audiencia de este jueves en el Capitolio, el diario The Washington Post, publica este miércoles en su versión impresa a ocho columnas que el presidente buscó ayuda de sus asesores de inteligencia para presionar a Comey a que dejara de lado la pesquisa del caso de espionaje electoral.

“El 22 de marzo (pasado) menos de una semana después de haber sido confirmado por el Senado como director Nacional de Inteligencia, Daniel Coats, participó en una reunión en la Casa Blanca junto con otros funcionarios de otras agencias (de inteligencia)”, publica el Washington Post en primera plana.

“Conforme se iba desarrollando la sesión, Trump pidió que lo dejaran a solas con Coats y el director de la CIA, Mike Pompeo”, resalta el rotativo en la crónica del recuento de supuestos hechos.

Una vez a solas, de acuerdo a la información que le pasaron funcionarios familiarizados con el caso al Washington Post, “el presidente comenzó a quejarse sobre la investigación del FBI y el manejo de esta por parte de Comey (…) después del encuentro Coats comentó con otros funcionarios la conversación con Trump y que sería inapropiado intervenir con Comey, como lo había sugerido el presidente Trump”, acotó el influyente periódico de la capital estadunidense.

En mayo pasado el presidente Trump despidió a Comey como director del FBI, presuntamente después de que este se negara a dejar de lado la investigación de la conexión con Rusia, ligada al general Michael Flynn, exjefe del consejo de seguridad nacional de la Casa Blanca, despedido por haber ocultado información respecto a sus contactos con el gobierno de Vladimir Putin.

En días pasados el mismo Washington Post había reportado, y citando fuentes gubernamentales bajo el anonimato, según las cuales Trump también solicitó al almirante Mike Rogers, director de la Agencia Nacional de Seguridad, negar públicamente cualquier evidencia o coordinación de lazos entre su campaña presidencial y los rusos.

El almirante Rogers, de acuerdo el diario, rechazó el pedido.

Citando a dos fuentes “cercanas a la Casa Blanca” el Washington Post reveló en otra nota que Jeff Sessions, el procurador general de justicia, presentó su renuncia a Trump hace unas semanas.

Sessions, de acuerdo con el diario, ofreció su dimisión por la relación tensa que desarrolló con el presidente, luego de que como procurador general de justicia se le excluyera de la investigación que lleva a cabo la dependencia a su cargo, de la presunta colaboración entre la campaña presidencial y los rusos.

“No está claro cuándo Sessions ofreció su renuncia y si Trump rechazó la oferta”, destaca el Washington Post.

Por su parte The New York Times, otros de los periódicos más importantes de Estados Unidos que continúan revelando detalles del escándalo con Rusia, publica este miércoles en su primera plana, que “Comey, un día después de que Trump le pidiera que abandonara la investigación a Flynn, confrontó a Sessions que no quería volver a quedarse a solas con el presidente”.

La audiencia en el Capitolio de este jueves será transmitida en vivo por todas las cadenas de televisión abierta y de cable de los Estados Unidos.

Los Comités de Inteligencia de la Cámara de Representantes y de Senadores del Congreso federal estadunidense, llevan a cabo una investigación sobre la supuesta relación de la campaña presidencial de Trump con los rusos. El testimonio de Comey forma parte del proceso de escrutinio.

En la capital estadunidense los bares y restaurantes están ofreciendo menús especiales y ofertas de paquetes de almuerzos con bebidas, a la clientela que quiera disfrutar del espectáculo político que transmitirán en pantallas gigantes.

Respecto a Wray, es un personaje desconocido dentro del FBI pero con experiencia política en materia judicial. De 2003 a 2005, durante la presidencia de George W. Bush, trabajó en el Departamento de Justicia en la División Criminal y fue abogado personal del gobernador republicano del estado de Nueva Jersey, Chris Christie.