La actriz Betty Monroe sufre asalto a mano armada en Mixcoac

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La actriz Betty Monroe fue asaltada ayer en la noche por dos sujetos que la amenazaron con una pistola y le robaron una cadena y su bolso en la zona de Mixcoac.

Víctima como decenas de ciudadanos que a diario padecen la delincuencia a mano armada en la Ciudad de México, denunció en su cuenta de Instagram el robo aparentemente minutos después de ocurrido.

“¿Ven esta cara, esta cara abotagada? Eso significa que me acaban de asaltar, me asaltaron en Mixcoac, me pusieron la pistola en la cabeza y me quitaron mi cadena y mi bolsa, todas mis tarjetas las tuve que cancelar y pues nada, estamos muy tristes y nos tuvimos que regresar al teatro. Estamos esperando a que la policía encuentre a los rateros. Tengan mucho cuidado en Mixcoac”, contó Monroe en un video.

La noticia se hizo viral y, como en otras ocasiones cuando personajes de la farándula denuncian en sus redes sociales que fueron víctimas de la delincuencia, el gobierno capitalino le ofreció ayuda.

A las 21:29 horas, la Procuraduría General de Justicia local, encabezada por Rodolfo Ríos Garza, mediante su cuenta oficial de Twitter @PGJDF_CDMX, le escribió: [email protected] Buenas noches, lamentamos lo sucedido ¿Podría seguirnos para brindarle atención e iniciar su denuncia? deseamos atenderle”.

La Unidad de Contacto del secretario de Seguridad Pública capitalina también se ocupó del caso e informó que policías capitalinos apoyaron a la actriz, quien levantó su denuncia ante el Ministerio Público, además de que reforzó la vigilancia en la zona.

A las 00:26 horas, -menos de tres horas después-, Monroe escribió en su cuenta de Twitter: “Por fin en casa triste por lo sucedido, gracias a Dios @esperanza021986 y yo estamos bien. Gracias a todos por sus mensajes”.

Tan sólo en abril de 2017, la PGJ registró 121 denuncias por robo “a conductor de vehículo”, es decir, un promedio de cuatro casos al día, aunque además de las cifras oficiales existe una cifra negra de todas las víctimas que no acuden al Ministerio Público a reportar el delito.