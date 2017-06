“Lo que ven es lo que soy”, alega presidenta del DIF que rindió informe con 79 fotos suyas

QUERÉTARO, Qro. (apro).- La presidenta del DIF estatal, Karina Castro Alegría, quien entregó un informe con 79 fotos suyas, ahora invitó a desayunar a reporteros, ante quienes buscó justificar: “Lo que ven es lo que soy, con Karina Castro no existen las dobles caras, lo que ven es lo que soy”.

En un video durante su mensaje, se observa a la presidenta del DIF expresar que se siente orgullosa de reunirse con los comunicadores, en quienes reconoció que “opinan con mesura, respetan el planteamiento de otros y dialogan, cada uno de ustedes, dialogan para obtener acuerdos”, afirmó.

Quien decidió bautizar el nuevo albergue que construye el gobierno del estado con el nombre de su abuela “Carmelita Ballesteros”, también manifestó que esas “buenas cualidades” de los reporteros queretanos representan “valores en un estado líder a nivel nacional, el equilibrio y la armonía queretana les debe, sin lugar a dudas, un porcentaje de esas buenas cualidades”.

Acto seguido, Castro Alegría dijo a la prensa que les hablaría “con el corazón”.

“Me enorgullece estar esta mañana con ustedes, porque juntos miramos hacia delante, estoy segura de que muchas jornadas serán cubiertas tomadas de sus manos, reciban un extenso reconocimiento esta mañana, por su desempeño, por sus principios, pero sobre todo, a nivel personal, porque siempre me han dado la oportunidad de tomarse de mi mano”.

La presidenta del DIF de Querétaro se describió como una mujer agradecida.

“Soy una persona agradecida y hoy en este pequeño desayuno fue una manera de poderles festejar a lo largo de una pequeña gira del DIF estatal, esa libertad de expresión, esa libertad de expresión que, lo digo fuerte y lo digo claro, en el DIF estatal siempre lo encontrarán”.

En tanto, el área de comunicación social del Poder Ejecutivo estatal envío un email en el que solicita pasar por una invitación para asistir a la “Comida por la libertad de expresión”.

“La invitación es personal, es muy importante que lleven su boleto, sin éste no podrán accesar al lugar. No se le permitirá el acceso a quien no porte su boleto, por lo que les pedimos que no acudan con acompañante”, aclara el correo del área de comunicación social.

En estos actos, el gobernador panista Francisco Domínguez ha rifado casas, viajes y diferentes regalos a los reporteros de la entidad.

Incluso, se difundió un video en el que se observa cuando el mandatario estatal “festeja” a un reportero por su cumpleaños, a quien le aplasta el rostro sobre un pastel, en el salón Gobernadores.