En comicios del 4 de junio ganaron “los menos malos”, afirma Fox

MONTERREY, NL (apro).- En los comicios del pasado domingo ganaron los candidatos menos malos y gobernarán con una minoría, por lo que es necesario que se consolide el sistema de las alianzas para conformar gobiernos plurales, afirmó hoy el expresidente, Vicente Fox Quesada.

El panista consideró viable una alianza entre el PAN y el PRD para las elecciones presidenciales del 2018 que, dijo, puede funcionar como la fórmula que llevo a Antonio Echevarría García a ganar la gubernatura en Nayarit.

“En estas elecciones no creo que haya ganador o perdedor, sólo ganó el menos peor. Ganó una fórmula que tiene muchas posibilidades en el futuro: así como en Nayarit, puede ser PAN-PRD en el 2018. El PRI no está muerto, ahí está vivito y coleando y sigue dando guerra”, expresó el mandatario del sexenio 2000-2006.

En conferencia de prensa, previa a su presentación en la Universidad Regiomontana (U-ERRE) para dictar una conferencia ante estudiantes, Fox Quesada dijo que, aunque no ha renunciado al PAN, ya no defiende colores “pues finalmente encontré la sabiduría”: no hace activismo político y su único partido es México.

Por eso, dijo, es necesario que los institutos políticos recurran a la generosidad, un sentimiento ausente entre ellos, y que eso los lleve a cristalizar alianzas para ganar los procesos electorales.

“Actualmente ningún partido político puede, por sí sólo, gobernar. A Ernesto Zedillo le tocó ser gobierno de minoría, lo mismo a Vicente Fox y a Felipe Calderón. Y ahí están los resultados: no puedes avanzar. Necesitamos gobernabilidad, mayorías alineadas en una misma dirección y eso se logra con generosidad, aceptando que el otro puede tener la razón”, expuso.

Por eso, añadió, espera que para los comicios del año entrante los líderes convoquen a alianzas antes, durante y después de las votaciones, para que el presidente llegue con capacidad para gobernar y respaldado por un Congreso, para que avancen juntos, en vez de dividir y pelear a diario.

“¡Aguas con ese cuate!”

Como es costumbre en sus declaraciones públicas, el guanajuatense le dedicó unas palabras a Andrés Manuel López Obrador, dirigente de Morena y aspirante a la presidencia de México, a quien descalificó como “puntero” en las anticipadas preferencias hacia el proceso electoral del año entrante pues, aclaró, todavía falta que se destapen los abanderados de los demás partidos.

“Eso es un punto de partido falso. Ilegalmente López Obrador se ha declarado candidato único de la presidencia de la República. Hay que esperar los tiempos electorales y para eso están las leyes. Lleva ya tres intentos, es necio como él solo y a fuerza quiere llegar a sentarse en esa silla”, afirmó.

“Al pueblo de México le digo ¡Aguas! ¡Aguas con ese cuate, sentado en esa silla!, porque poner el poder en alguien que no está preparado para ello, en alguien que no ha demostrado ni una sola propuesta que nos haga pensar que puede, no va por ahí el camino. En septiembre y octubre estarán los candidatos del PAN, PRI, PRD y ahí empieza la carrera”, dijo.

También hizo alusión al mandatario Jaime Rodríguez Calderón, pues aunque no lo mencionó por su nombre, dijo que los aspirantes independientes no están listos para competir con posibilidades por la presidencia de la República.

“Las candidaturas independientes debieron darse hace mucho tiempo porque el acceso al poder quedó monopolizado por los partidos y estos necesitaban de una lección, decirles que no todos los que iban a llegar al poder sería por ellos. Y el poder se ha corrompido y pervertido y no cumplen su función. Por eso, bienvenidos los independientes”, dijo.

Vicente Fox lanzó una advertencia: “Deben estar sujetas las candidaturas independientes a un marco de valores, de ideología, de creencias, pues de otra forma pueden resultar chivos en cristalería. Pero qué bueno que existan las candidaturas independientes. Pero si me preguntas si en el 2018 tiene posibilidades un independiente te digo que no, ninguna, porque los partidos tienen bien controlada una base, cada uno de ellos, de seguidores casi fanáticos y no fácilmente se les erosiona”, auguró.

Por último, pronosticó que en el 2018 habrá tres fuerzas políticas “parejas”: PRI, PAN y Morena. “Así va a arrancar la caballada y ahora sí, el que tenga más saliva que coma más pinole, el que haga mejor campaña llegará a la presidencia de la República”.