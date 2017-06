SHCP debe transparentar fondo de estados para migrantes retornados: INAI

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Ante una respuesta evasiva a solicitud de un particular, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dar a conocer el destino del dinero que estados otorgan a trabajadores migrantes retornados.

La SHCP deberá buscar dicha documentación de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos de Operación del Fondo de Apoyo a Migrantes de 2016.

Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado presidente Francisco Javier Acuña Llamas destacó que la dependencia respondió de forma evasiva a una solicitud de información, aún y cuando cuenta con la información.

Al atender la solicitud, el sujeto obligado a través de su Unidad de Política y Control Presupuestario, señaló que es en los numerales 9, 14 y 15 de los Lineamientos de Operación del Fondo de Apoyo a Migrantes, se establece lo relativo a la acreditación de los recursos que se le transfieren.

Inconforme, la particular interpuso un recurso de revisión ante el INAI. En el análisis del caso, la ponencia del comisionado Acuña Llamas expuso que el sujeto obligado no atendió lo requerido por la particular y realizó una interpretación restrictiva de la solicitud.

Dicha ponencia consideró que la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, se encuentra en aptitud de contar con documentación que dé cuenta de lo solicitado.

Por lo anterior, a propuesta de Acuña Llamas, el Pleno revocó la respuesta de la SHCP y le instruyó a que, a través de la unidad administrativa referida, realice una búsqueda de los documentos requeridos y una vez localizados, los proporcione a la solicitante.