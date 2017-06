Al grito de “¡asesina!”, navistas revientan acto de Margarita Zavala en SLP (Video)

SAN LUIS POTOSÍ, Slp. (proceso.com.mx).- “¡Tu presencia ofende la memoria del doctor Nava!”, “¡fuera, asesina!”, le gritaron integrantes del movimiento navista potosino a la panista Margarita Zavala, quienes literalmente la obligaron a retirarse del monumento al doctor Salvador Nava cuando pretendía depositar una corona de flores y pronunciar un discurso.

Zavala llegó este viernes a la capital potosina y entre las actividades programadas se incluyó un acto en el monumento al demócrata potosino, ubicado entre las avenidas Carranza y Uresti, a las seis y media de la tarde.

Sin embargo, unos treinta navistas, entre los que estaba Manuel Nava Calvillo, hijo del doctor, se apersonaron una hora antes en la plaza donde está el monumento con pancartas y cartulinas, con el propósito de expresar su rechazo a la presencia de la panista en San Luis e impedir que realizara el evento programado en el lugar.

Los navistas repartieron un manifiesto en defensa del legado de Salvador Nava.

“El doctor Salvador Nava Martínez representa para nuestra historia la dignidad ciudadana de los mexicanos libres en su lucha por la democracia, una dignidad y un legado que el día de hoy pretende pisotear la señora Margarita Zavala de Calderón. La señora Zavala y su marido Felipe Calderón, de triste memoria, representan la antítesis de la lucha por la democracia”, decía el manifiesto.

En el documento se acusa a la panista y al expresidente de “ser cómplices y consortes en las maniobras más envilecedoras del esfuerzo ciudadano por la democratización de México”, y de haber sumergido al país “en un profundo precipicio de odio, violencia y corrupción, debido a su enloquecida y enfermiza ambición de poder”.

Rechazaron el propósito de la exprimera dama de homenajear al doctor Nava.

“La señora Zavala pretende utilizar el legado del doctor Nava para construirse una imagen artificial de demócrata, pero sobre todo, para practicar lo que ella, su marido y el Partido Acción Nacional, ha practicado todo el tiempo: la simulación, el engaño y la traición”, sustuvieron.

Al arribar los primeros integrantes de la comitiva de Margarita Zavala, los navistas optaron por sentarse en un círculo alrededor del monumento, “porque nuestro objetivo era impedir que dejara las flores y diera su discurso”, detalló a Apro Ricardo Enrique Rivera Sierra, integrante del movimiento.

Mujeres navistas levantaron varias cartulinas donde se leían estos mensajes: “Zavala y Calderón=corrupción”, “Asesina”, “¿Y los muertos y desaparecidos?”, “ABC no se olvida”, y “El doctor Nava era una persona honorable, ustedes denigran su memoria”.

Después llegaron mujeres de algunas colonias populares de la capital potosina y jóvenes de una batucada, llevadas por los panistas que organizaron la visita de Zavala.

Cerca de las 7 de la noche arribó el autobús de la aspirante presidencial blanquiazul, que dio varias vueltas a la glorieta hasta que se detuvo.

Un panista identificado como operador local de Zavala comenzó a increpar a los panistas y a insultar a Manuel Nava Calvillo, lo que encendió ánimos por unos minutos hasta que alguien más de la comitiva lo retiró.

Finalmente Margarita Zavala descendió del autobús y llegó a la glorieta, acompañada del exgobernador Marcelo de los Santos y la excandidata a gobernadora Sonia Mendoza.

Los gritos entre seguidores de la panista y los del navismo aumentaron y hubo algunos empujones cuando la propia Zavala intentó acercarse al monumento, protegida por los elementos del Estado Mayor Presidencial que la escoltan.

“Ella dijo que quería dialogar, pero le dijimos que no había condiciones y que no era bienvenida al monumento, que no tiene calidad moral porque su marido llegó de manera antidemocrática e impuso a su sucesor también de esa manera”, narró Enrique Rivera a Apro.

En los videos es visible cómo se transforma el gesto de Zavala, de amplias sonrisas con las que se tomaba selfies con algunas mujeres, hasta el momento de enfrentar a los navistas, cuando se ve con el ceño fruncido.

“¡Vámonos!”, opta por decir Zavala a su gente, antes de tomar el micrófono, con el que apenas alcanzó a decir que Salvador Nava “es alguien muy importante para mí…Nava es más que esto”, en alusión al movimiento que así la acababa de echar de la plaza.