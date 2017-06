Aeroméxico impide viaje a pasajera por estar tatuada

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Una joven que tenía su documentación en regla, reservaciones de hospedaje y hasta permiso de Canadá para laborar, fue impedida por empleados de Aeroméxico a realizar su viaje debido a su aspecto físico.

Los trabajadores de la aerolínea decidieron no documentar a la mujer, cuyo nombre no fue revelado, supuestamente porque mostraba tatuajes en gran parte de su cuerpo.

Una fuente anónima, citada por el diario Reforma, refirió: “Pusieron como excusa que no tenía boleto de avión de regreso pagado, sólo reservado, lo cual nunca ha sido requisito para impedir que alguien salga del país”.

La misma fuente reveló que la negativa vino de los empleados de Aeroméxico, no por parte de autoridades de migración de Canadá o de México.

Por su parte, Aeroméxico justificó que se le impidió abordar debido a que pagó su boleto con una tarjeta de crédito no autorizada.

“El área de Prevención de Medios de Pago de la aerolínea detectó que el pago de ese boleto había sido realizado con una tarjeta de crédito no autorizada, por lo que no podía volar con ese boleto ya que el pago no se había efectuado y para viajar necesitaba realizar la compra de otro boleto”, indicó Aeroméxico a través de una carta, la cual retomó el diario.

Reiteró que son una empresa incluyente que no discrimina y que mantiene su compromiso de ofrecer la mejor experiencia de vuelo a todos sus pasajeros.