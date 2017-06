Revelan presunta trama de corrupción que involucra a diputados y funcionarios de SLP

SAN LUIS POTOSÍ, SLP (apro).- Una presunta trama de corrupción que involucra a diputados del Congreso local y a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para pedir “moche” a los alcaldes potosinos, a cambio de “limpiar” sus cuentas públicas, fue evidenciada en un video difundido este lunes por el diario Pulso de San Luis.

En la red de corrupción estarían implicados diputados de PAN, PRI, PRD y Partido Verde, quienes reclamarían de los alcaldes la entrega de un porcentaje de los montos observados en cuentas públicas y auditorías, a cambio de no fincar responsabilidades o proceder en contra de los ediles o funcionarios y reducir las observaciones.

De acuerdo con lo referido por Pulso, el presidente municipal de Ébano, Crispín Ordaz Trujillo, grabó esta situación en un video en el que aparece el diputado panista Enrique Flores Flores, en un encuentro que habría tenido lugar el 24 de mayo en la propia oficina del legislador local, actual presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

La supuesta red también incluye al diputado del PRI Óscar Bautista Villegas; al perredista José Guadalupe Sánchez Flores y a Manuel Barrera Guillén, del PVEM. El perredista es presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso y el priista es vocal de la misma instancia.

En el video, el diputado panista asegura al alcalde que desde el Congreso se tiene controlada a la ASE para este “bisne” y que cada edil debe entregar entre 10 y 20% del monto observado (que en su caso era de 40 millones de pesos) para obtener como resultado “una cuenta limpia”.

En caso de aceptar, dice Flores Flores en el video, el funcionario municipal se salva incluso de la inhabilitación o de la cárcel.

“Haz de cuenta que te dan un premio del mejor alcalde del mundo”, argumenta el legislador panista en el video.

Flores enfrenta desde marzo pasado, junto con el también legislador Mariano Niño Martínez, un proceso de expulsión del PAN a solicitud del presidente del comité estatal del partido, Xavier Azuara Zúñiga.

Lo anterior porque Flores asumió la presidencia de la Jucopo en calidad de coordinador parlamentario, sin contar con el aval del comité estatal como lo indican los estatutos del partido, informó Apro en su momento.

Azuara Zúñiga había designado como coordinadora a la diputada Xitlálic Sánchez Servín, pero ésta fue impedida por Flores y otros legisladores de asumir el cargo, y por ende a presidir la Jucopo, instancia que encabeza el PAN desde el 14 de marzo pasado hasta septiembre del año próximo.

La difusión de este video se inscribe en el contexto de la disputa del PAN por la candidatura presidencial, en la que Flores Flores es seguidor de Margarita Zavala, y el presidente estatal potosino, Xavier Azuara, del presidente nacional Ricardo Anaya.

Al respecto, el PAN que encabeza Anaya emitió este lunes un comunicado para ratificar “nuestro total rechazo a cualquier acto de corrupción, así como nuestro compromiso con la transparencia y la ética pública”, y turnó el caso a la Comisión Nacional Anticorrupción.

“Se turnará de inmediato a la Comisión Anticorrupción del partido, para que investigue este hecho y promueva la expulsión de los involucrados”, subrayó un comunicado, en el que se solicita a las autoridades gubernamentales llevar a cabo las investigaciones correspondientes, a fin de sancionar a todos los implicados.

En el video se observa a Flores decir al alcalde: “Yo no pido lana, pero ellos sí te van a pedir lana, por dejarte limpio, que no debas ni nada, que no tengas ni un pedo, pero me dicen: ‘Que pase por lo menos el 10% de lo que debe’”.

Al respecto, el diputado Flores Flores negó todo lo que se aprecia en el video que ya circula profusamente.

Por su lado, la propia ASF envió a los medios un comunicado en el que se deslinda al órgano fiscalizador de lo señalado en el video.

“Como siempre lo he dicho, somos respetuosos de los comentarios que se realizan; sin embargo, ni el diputado Enrique Flores, ni ningún otro, tienen injerencia sobre el trabajo que hacia el interior de la Auditoría Superior del Estado se realiza”, atajó el contralor José de Jesús Martínez Loredo.

También indica que los informes finales de las auditorías practicadas a los ayuntamientos y organismos autónomos y descentralizados ya fueron entregados y actualmente se sostienen reuniones de aclaración con los diputados de la Comisión de Vigilancia, “a quienes se les explican los razonamientos y el sustento de las observaciones efectuadas”.

Xavier Azuara, el líder estatal panista, también salió a exigir públicamente a las autoridades que apliquen todo el peso de la ley a los diputados que estén involucrados en las prácticas reveladas por el video que difundió Pulso.

“La corrupción es el cáncer que lacera hoy a los potosinos, no permitiremos ninguna extorsión a alcaldes para corregir observaciones en sus cuentas públicas”, advirtió Azuara Zúñiga.

Luego recordó que el diputado Enrique Flores enfrenta un proceso de expulsión iniciado con anterioridad a este escándalo, derivado de su enfrentamiento con el comité estatal por su rechazo al cambio de coordinador parlamentario de la fracción panista en el Congreso potosino.

El legislador fue acusado de desacato, y ahora, sentenció el dirigente estatal, el video sería aportado como una prueba superviniente en el proceso interno que se le sigue para que la Comisión Nacional Anticorrupción del partido emita el fallo respectivo.

Incluso, Xavier Azuara señaló haber recibido solicitudes de militantes del partido molestos por la conducta del diputado para iniciar un juicio político o interponer una denuncia penal en contra de Flores Flores.

“Nos deslindamos de las ilegales acciones que ha cometido Enrique Flores”, fustigó Azuara.

Este mismo lunes Enrique Flores rechazó los señalamientos y acusó a Crispín Ordaz de haber editado el video y de que, en realidad, era el alcalde el que pretendía dar un soborno a los diputados y el legislador panista únicamente “le siguió el juego”.

En tanto, el PRI estatal exigió a su diputado Óscar Bautista aclaraciones sobre lo referido en el video por el panista Flores Flores.

Por la tarde, los diputados Manuel Barrera Guillén, del Verde, y el perredista José Guadalupe Flores acudieron a la Procuraduría local para interponer una denuncia en contra de Enrique Flores “por perjudicar a las instituciones públicas, propiciando que no tengan credibilidad ante la ciudadanía”.