Trump critica el fallo que confirma la suspensión de su decreto antimigratorio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el fallo del Tribunal de Apelaciones de San Francisco, que confirmó la suspensión del decreto antimigratorio por parte de una corte federal de Hawai.

“Confirmamos la decisión” que bloquea un decreto presidencial prohibiendo la entrada a Estados Unidos de “ciudadanos de seis países por 90 días”, escribió la corte de apelaciones de San Francisco (California).

En su cuenta de Twitter, Trump respondió: “Y bien, como era de esperar, el (Tribunal de Apelaciones del) 9° Circuito volvió a hacerlo. Se ha opuesto a la PROHIBICIÓN DE VIAJAR en un momento tan peligroso de la historia de nuestro país. S.C”.

Well, as predicted, the 9th Circuit did it again – Ruled against the TRAVEL BAN at such a dangerous time in the history of our country. S.C.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de junio de 2017