Protestan en Chiapas contra diputada priista que exige 5 mdp a un periodista por daño moral

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Periodistas de la entidad se dieron cita este martes en el salón de sesiones del Congreso local, para protestar contra la diputada priista María de Jesús Olvera Mejía, quien interpuso una demanda por daño moral y reclamó una indemnización de cinco millones de pesos al reportero que difundió escritos que la vinculan con diversos delitos, entre ellos la falsificación de documentos personales.

En su columna “Debate tu espacio”, publicada en el Diario de Chiapas, el periodista Silvano Bautista Ibarias escribió sobre el “historial delictivo” de Olvera Mejía, supuesta líder estatal de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que acumula al menos nueve averiguaciones previas radicadas en la Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con Bautista Ibarias, la diputada local tiene procesos penales por varios delitos como motín, despojo, robo con violencia, asociación delictuosa, falsificación de firmas, falsificación de documentos, uso de documentos falsos, privación ilegal de la libertad, amenaza, entre otros, forman parte de la historia delictiva de la priista desde 2006 a la fecha.

“Un ciudadano común difícilmente estaría en la calle con todo este cúmulo de acusaciones y más aún le sería prácticamente imposible alcanzar una curul en el Congreso local que le permitiera gozar de la impunidad con la que ahora camina por las calles amparada por el fuero constitucional”, escribió.

De acuerdo a la averiguación previa 677CAJ4/06, fechada el 28 de septiembre de 2006, Felipe Mimiaga Méndez y María de Jesús Olvera Mejía están acusadas por los delitos de motín, despojo y robo con violencia.

El denunciante, Celso Sánchez Nuricumbo, señaló que Mimiaga y la ahora diputada dirigían a un grupo de cien personas que bloquearon la avenida Central y se posesionaron de las oficinas de la CTM en la segunda Norte Oriente de la colonia Centro capital, causando daños materiales al inmuebles y agresiones a diversas personas que se encontraban en el lugar.

En la averiguación previa 284/CAJ4/07, Mimiaga y Olvera fueron denunciados por Saúl Martínez Martínez por el delito de homicidio en grado de tentativa. Esta averiguación previa está fechada el 28 de septiembre del 2007.

Martínez Martínez señaló que el 23 y el 25 de septiembre arribaron a su domicilio tres hombres y una mujer, quienes portaban armas cortas tipo pistola y armas largas. Tocaron el timbre del domicilio, pero al no encontrarlo metieron un papel debajo de la puerta con la leyenda: “Por ahorita te nos has escapado, pero si no renuncias a la CTM, te vamos a matar”.

Los nombres de Felipe Mimiaga y María de Jesús Olvera aparecen también en el expediente 11/2008, donde se señala que aproximadamente cien personas fueron detenidas por la Procuraduría General de Justicia por obstaculizar las obras de remodelación del Parque Bicentenario Tuxtla Gutiérrez, ya que estos pseudolideres dirigieron la acción para presionar y exigir al gobierno del estado les entregará concesiones para el acarreo de material.

La averiguación previa 274/FS17/2010 indica que ambos personajes, en compañía de otras personas, convocaron a una reunión en la cabecera municipal de Motozintla, donde se comprometieron a entregar concesiones a cambio de 20 mil pesos por cada uno de los asistentes, pero hasta la fecha no les han cumplido y el fraude total asciende a 3 millones 560 mil pesos.

Silvano Bautista documentó que para ser diputada local, Olvera Mejía falsificó documentos, como el acta de nacimiento y la CURP, es decir que tiene dos actas de nacimiento, una de Tula, Hidalgo, y la otra de Raudales Malpaso, Chiapas.

La legisladora también ha sido señalada de bloquear los trabajos de la obra hidroeléctrica Chicoasen II. Aunado a ello, en días recientes fue exhibida a través de audios en los que ordena a sus subalternos perpetrar agresiones físicas.

Tras ello, Olvera demandó al periodista por daño moral y reclamó ante el juez el pago de cinco millones de pesos para reparar su honor.

En respuesta, decenas de periodistas acudieron hoy a la sala de sesiones del Congreso local, donde sacaron cartulinas contra la diputada local, a quien le exigieron retirar la demanda y que renuncie a su cargo para enfrentar los procesos penales que tiene abiertos.

Los periodistas chiapanecos señalaron que la mujer buscó el fuero constitucional al postularse como diputada del PRI, precisamente para evadir estas acusaciones penales en su contra, protegida por el líder estatal de esa fuerza políitica, Roberto Albores Gleason.

A la par de esa denuncia, el juez de Control Miguel Ángel Guillén Utrilla, radicado en Villaflores, amenazó con demandar por la vía civil a la reportera Dalia Villatoro por daño moral, luego de que dio a conocer una serie de irregularidades del impartidor de justicia.

Según Villatoro, personas que han cometido delitos graves han sido liberadas, y las víctimas y sus familiares han quedado en la indefensión.

Gaspar Romero Pérez, del Foro de Periodistas Chiapanecos, cuestionó el uso que hacen ahora los servidores públicos de la figura de “daño moral” para alegar que se les difama cuando se critica su labor pública.

Hace unos días, dijo, el diputado loca Carlos Penagos Vargas propuso al pleno del Congreso local retirar el fuero constitucional a los servidores públicos que lo ostentan, y precisamente lo hizo porque hay quienes abusan de esta posición, como María de Jesús Olvera Mejía, que reprime a los medios de comunicación y a la clase obrera de Chiapas.

Sin embargo, la diputada asegura que se sintió agraviada en su honor con la publicación de Silvano Bautista Ibarias.