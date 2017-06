Congresista de EU resulta herido en un tiroteo cerca de Washington DC (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un tiroteo esta mañana en un parque de la cuidad de Alexandria, a las afueras de Washington DC, dejó un saldo de cinco personas heridas, entre ellas el congresista republicano Steve Scalise.

Los hechos ocurrieron durante el último entrenamiento para el juego anual de béisbol del Congreso de los Estados Unidos de América entre demócratas y republicanos que se llevará a cabo este jueves en el Nationals Park en Washington DC.

Según reportes, el responsable de este ataque seía un hombre blanco, quien habría utilizado un rifle de asalto.

La policía local indicó que los heridos fueron trasladados a los hospitales de la zona, incluido el agresor que fue ya detenido.

Las autoridades no han dado a conocer la identidad de los heridos ni del agresor.

Los hechos ocurrieron cuando se recordaba el primer aniversario en un centro nocturno en Orlando, Florida; y el segundo del tiroteo en una iglesia de Carolina del Sur.

Por su parte, a través de su cuenta de Twiter, el presidente Donald Trump lamentó que el congresista republicano Steve Scalise resultara herido en el tiroteo.

Rep. Steve Scalise of Louisiana, a true friend and patriot, was badly injured but will fully recover. Our thoughts and prayers are with him.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de junio de 2017