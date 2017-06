Con su programa “Captación de Agua de Lluvia”, la UACh lleva el líquido a escuelas poblanas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La ley mexicana establece que todos los planteles básicos deben tener bebederos de agua potable, sin embargo sólo 23.9% de los más de 150 mil colegios cuenta con ellos, y lo más dramático es que las escuelas rurales e indígenas carecen incluso del líquido.

Ante tal situación, la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) llevó a las escuelas de la Sierra Mixteca poblana su programa de “Captación de Agua de Lluvia” para aliviar esa carencia.

En un comunicado, la UACh destacó que para las escuelas de nivel preescolar y básico de apenas ocho y hasta 50 alumnos del estado de Puebla –localizadas en una zona considerada marginal, de extrema pobreza y semiárida–, investigadores y alumnos de esa institución académica destinaron recursos e infraestructura para atender una de las principales carencias en la región donde llueve escasamente.

Precisó que en la zona existen alrededor de 30 planteles de educación básica, y la mayoría no cuentan con el suministro de agua, por lo que los padres de familia se ven en la necesidad de pagar el traslado del líquido en pipas o tinacos, para lo cual deben gastar hasta mil 500 pesos, recurso que toman de su gasto para la alimentación familiar.

Señaló que ocho escuelas del municipio de Zacapala –donde existen 30 planteles, de los cuales diez son indígenas, 13 comunitarios y siete del sistema general– ya cuentan con el módulo y, por tanto, se podrán captar 88 mil litros, de los cuales 4 mil 480 serán de agua purificada.

Con el programa de “Captación de Agua de Lluvia” serán atendidos 700 alumnos, lo que representa el 68% de la matricula municipal, según el comunicado de la UACh.

Rafael Sánchez Bravo, titular del programa, señaló que en cada módulo podrán captarse 12 mil litros de agua en cada lluvia que se registre, de tal suerte que –dijo– “esto no es un regalo, venimos a enseñar, no queremos un monumento, venimos a sumarnos a una lucha que si no la damos terminaremos con el agua para los niños del presente y futuro”.

El especialista de Chapingo instaló diez módulos en el mismo número de centros educativos de control federal y estatal donde los niños no tenían acceso al agua para servicios básicos como el consumo humano y el sanitario.

Sánchez Bravo y Pedro Ponce Javana, subdirector de Servicios y Extensión de la Universidad y responsable del Programa Especial de Extensionismo y Vinculación Universitaria, acudieron a efectuar la entrega de dichos módulos y advirtieron a los beneficiarios que ningún partido político, ningún líder social y ningún funcionario de gobierno federal, estatal o municipal, puede adjudicarse dicha entrega porque los recursos provienen de la UACh y no están condicionados políticamente.

Durante la entrega de los diez Módulos de Captación de Agua de Lluvia en los municipios de Zacapala y Tepexi, con 86 escuelas de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se apoyó a dos planteles donde podrán captar 22 mil litros de agua de lluvia.

En el recorrido por ambos municipios, donde la población total supera los 24 mil 500 habitantes y el 100% carece de agua potable o entubada en sus domicilios, Pedro Ponce Javana, a nombre del rector de la Universidad Autónoma Chapingo, Sergio Barrales Domínguez, declaró que la institución académica “no es un partido político, no somos una religión, somos una Universidad en el rescate de valores como la solidaridad y el amor al prójimo”.

Y el investigador Rafael Sánchez Bravo enfatizó que “el reto también es que los niños dejen de ser clientes de las dádivas de políticos y que los padres de familia vean que no tienen que andar mendingando a nadie”.

Añadió: “Es momento de decir no al clientelismo y sí sembrar conciencia del cuidado al medio ambiente y los recursos naturales, como es el agua, ya que ésta no nace en los acuíferos, viene de la lluvia”.