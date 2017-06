Publicista de Del Mazo anuncia demanda contra Javier Corral por casi 12 mdp

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El publicista y consultor Marco Antonio Sifuentes Martínez, quien ha sido diputado y funcionario en gobiernos panistas, anunció que demandará al gobernador Javier Corral Jurado por una deuda de un millón 900 mil pesos por un trabajo que realizó en el 2016, más 10 millones de pesos por el presunto delito de daño moral y patrimonial.

El gobernador chihuahuense respondió que se trata de un problema de pertenencia del logotipo o lema y lo que hay de fondo es un diferendo comercial porque el hoy consultor de Alfredo Del Mazo, el candidato a la gubernatura del Estado de México, les exigió un monto de tres millones de pesos al mes, por asesoría mercadológica y servicios publicitarios.

Y es que Marco Sifuentes fue el encargado de llevar la publicidad en la campaña de Del Mazo Maza, después de militar en el PAN desde hace casi 30 años, ser funcionario por ese partido y coordinar varias de las últimas campañas de panistas a gubernaturas, e incluso se ofreció a llevar la campaña de Crescencio Ibarra, papá de la joven Rubí Ibarra en el municipio de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, a través de su empresa Merkamorfosis (MKF), según confirmó a Apro en diciembre pasado.

Sifuentes asegura que el lema de la administración estatal, “Chihuahua amanece para todos”, está registrado con su nombre ante el Registro Público del Derecho de Autor, desde el 4 de mayo, pero el gobierno de Corral también cuenta con dicho registro a nombre de Coordinación de Comunicación Social de Gobierno del Estado de Chihuahua (con fundamento en el artículo 83 de la L.F.D.A), fechado el 29 de mayo pasado.

Ese artículo dice:

“Salvo pacto en contrario, la persona física o moral que comisione la producción de una obra o que la produzca con la colaboración remunerada de otras, gozará de la titularidad de los derechos patrimoniales y le corresponderán las facultades relativas a la divulgación, integrada de la obra, y de colección sobre este tipo de creaciones. La persona que participe en la realización de la obra, de forma remumerada, tendrá derecho a que se le mencione expresamente su calidad de autor, artista, intérprete o ejecutante sobre la parte o partes en cuya creación haya participado”.

El publicista anunció que la demanda es también por usufructuar la imagen institucional sin haberla pagado y, de acuerdo con Jesús Antonio Pinedo Cornejo, coordinador de comunicación social, el diseño del logotipo y el lema fue registrado ante el Idautor.

El funcionario reconoció que le adeudan a Sifuentes, porque éste no concluyó el trámite para ingresar al padrón de proveedores y se ha negado a acudir para negociar, ya que la cantidad que solicitó luego de haber lanzado el lema, era muy alta y no la podían pagar.

Pinedo explicó que el diseño del logotipo fue realizado por la actual directora de Mercadotecnia de Comunicación Social, Lorena Campos y el uso le pertenece al gobierno del estado, una vez que fue legalmente registrado en el Indautor.

Reconoció que Sifuentes trabajó en las primeras campañas realizadas en octubre, noviembre y diciembre, pero el cobro que exigió posteriormente fue muy alto y no pudieron llegar a un acuerdo. Hasta ahora se ha negado a acudir para negociar el pago a un precio razonable.

En entrevista, Corral Jurado dijo: “Es de risa. No tenemos ninguna duda en cuanto a la pertenencia del logotipo del estado de Chihuahua. Resulta ahora que el contorno del estado de Chihuahua le pertenece a una empresa. Lo que hay de fondo es un diferendo comercial, que soy el primero en lamentar. El hoy consultor de Del Mazo, que fue publicista nuestro, Marco Sifuentes, declaró el derecho a la iguala mensual muy elevada, por servicios publicitarios y asesoría mecadológica del gobierno del Estado, en función de haber participado en nuestra campaña”, acusó.

El gobernador reconoció que Sifuentes fue una pieza muy importante en el diseño de la estrategia publicitaria y aseguró que le pagaron muy bien, “no le quedamos a deber ningún centavo”, en la campaña, aunque los tres primeros meses continuó trabajando en el gobierno sin que hubiera un contrato ni un acuerdo, porque no aceptaron la cantidad que él solicitaba.

“El que haya colaborado en nuestra campaña, no le da derecho al señor Sifuentes, a querer cobrar una iguala mensual del estado de Chihuahua, sobre todo en las condiciones económicas en las que estamos. Nos pedía contratos de servicios profesionales elevadísimos, cuando nosotros tenemos prácticamente toda esa infraestructura en la Coordinación de Comunicación Social”, agregó Javier Corral.

Señaló que cuando el asesor de marketing encontró una respuesta negativa a su ofrecimiento, se quiso aprovechar, pero no puede permitir que reclamen derechos quienes fueron contratados en la campaña ni a quienes trabajaron de manera voluntaria.

“No es Pinedo (Jesús Antonio Pinedo Cornejo, coordinador de Comunicación Social) el que se opuso a los pagos, no es el del problema como ahora se quiso aducir. Yo soy el responsable de no haber aceptado y autorizado ese contrato de servicios profesionales, una iguala de tres millones de pesos. ¿Con qué derecho a un publicista lo vamos a contratar por 30 millones de pesos al año? Eso es indebido. Lo que teníamos que demostrar es que no tenemos compromisos absolutamente con nadie. Con quienes participaron gratuitamente en la campaña, les estamos muy agradecidos, y a quienes cobraron, les hemos reconocido”, asentó Corral.

El panista anunció que el logotipo de su gobierno tiene varias etapas, en el primer año es “Chihuahua un nuevo amanecer”, en el segundo año lo cambiarán y cada año harán lo mismo porque así está planeado para todo su gobierno.

Sifuentes dio a conocer, en entrevista con El Universal, que acudió a un despacho especializado en derechos de autor y propiedad intelectual para demandar al gobierno de Chihuahua, por 10 millones de pesos por el presunto delito de daño moral y patrimonial. Además, podría haber supuestos penales civiles mercantiles por el uso indebido de una imagen a la cual no se tiene derecho.

Asimismo, exige una medida de apremio para que el gobierno estatal deje de usar imágenes que no le corresponden.

Criticó además una simulación que contraviene lo que había anunciado Javier Corral al inicio de su gestión, cuando prometió no “torcer la ley” y ahora simula un proceso de licitación de la imagen institucional, que nunca se realizó, subrayó.