Eva Cadena pide al Congreso de Veracruz un “dictamen justo” sobre su caso

XALAPA, Ver. (apro).- La diputada local independiente Eva Cadena Sandoval exigió –en vísperas de su desafuero– que la Comisión Instructora y el pleno del Congreso local actúen sin sesgos partidistas y apegados a derecho al emitir un “dictamen justo”.

La exlegisladora de Morena también solicitó no se consideren los “videos tergiversados” en donde fue sorprendida en diversas ocasiones recibiendo dinero para supuestos actos proselitistas de Andrés Manuel López Obrador, así como para beneficiar a empresarios con una “ley a modo”.

Desde el 23 de mayo pasado, Cadena Sandoval se integró a sus actividades legislativas y, aunque se ha negado a dar entrevistas en Veracruz, a nivel nacional ha organizado ruedas de prensa en donde se queja de hostigamiento político.

“Quiero aclarar que he enfrentado todo este proceso con la conciencia de que soy inocente y el compromiso moral de demostrar a la sociedad, a la que me debo, de quiénes son los verdaderos responsables de este linchamiento político hacia mi persona. Llegaré hasta las últimas consecuencias para demostrar la verdad”, expresó en un comunicado en donde no presentó pruebas de sus aseveraciones.

La malograda candidata de Morena a la alcaldía de Las Choapas también dijo que “el día lunes me presenté con mi representante legal, así como con el perito especialista en material de audio y video, para presentar los alegatos de mi defensa.

“Durante tres horas estuvimos ambas partes exponiendo lo que a nuestro interés convenía, y de mi parte presenté un estudio amplio que demostró que los videos publicados vía internet no tienen una fuente de origen comprobable, ya que ésta fue borrada digitalmente por los autores, y que son partes de un solo video cortadas, editadas y pegadas a modo. Aunado a esto, presentamos ante la fiscalía el amparo federal que otorga la suspensión definitiva y que nos protege contra las acciones de la fiscalía”, refirió Cadena.

En su comunicado, Eva Cadena refirió que en el desahogo de pruebas fueron presentados ante la Comisión Instructora datos de la total ilegalidad y manipulación dolosa de los elementos presentados en su contra.

“En ese sentido, tengo la confianza que la Comisión Instructora actuará en apego a la ley, y que la determinación del dictamen se lleve a cabo con plena legalidad y sin tintes políticos”.

En el actual Congreso local, aunque Morena arrancó con 13 legisladores, dos diputados ya renunciaron a dicha fracción parlamentaria: Eva Cadena por los escándalos de corrupción, y Sebastián Arellano por adherirse a la bancada del PAN.