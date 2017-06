AMLO acusa a Moreno Valle y José Antonio Anaya de “solapar” el robo de combustible (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, acusó al exgobernador de Puebla y aspirante del PAN a la presidencia de la República, Rafael Moreno Valle, de “solapar” el robo de combustible e incluso de beneficiarse de ello.

Y al director de Petróleos Mexicanos (Pemex) José Antonio Anaya lo llamó “el huachicolero mayor”.

“Por falta de mantenimiento explotó la refinería en Salina Cruz, Oaxaca. El único mérito del director de PEMEX es ser concuño de Carlos Salinas, el huachicolero mayor”, escribió en sus cuentas de redes sociales, mensaje que acompañó de un video.

En el video, señala que, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el precio de los combustibles se ha incrementado continuamente y ello ha acarreado que los precios de productos y servicios básicos se incrementen, mientras la gente menos privilegiada “siente cada vez mayor desesperación” por no poder cubrir sus necesidades.

“El crimen organizado se ha dado cuenta de esto y lo ha aprovechado. Engrosan sus filas con campesinos, trabajadores y jóvenes que no encuentran alternativas viables para subsistir”, refiere una voz en off.

Una de las actividades favoritas de los grupos delictivos, dice, es el robo de combustible, actividad que se incrementó en 54% durante los primeros cuatro años del sexenio actual, lo que se tradujo en pérdidas por 97 mil millones de pesos para Pemex.

En términos de volumen, añade, ello implica que, durante los primeros cuatro años del mandato de Peña Nieto, los huachicoleros robaron aproximadamente 10 millones de litros por año, 500 pipas diarias.

“¿Dónde guardan los huachicoleros una cantidad tan grande de combustible?, ¿Dónde pueden meter las más de 15 mil pipas mensuales que supuestamente roban?”, cuestiona.

En el video se explica que el hiachicolero, es solamente uno de los que intervienen en el problema, pues el robo de combustible no existiría si no hubiera fuga de información en Pemex, es decir, “si altos funcionarios de la empresa no estuvieran implicados en este delito”.

Autoridades de todos los niveles, como el panista Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla, han sido acusadas de solapar el robo de combustible, incluso de beneficiarse de ello. Acusaciones que no se han tomado en serio, destaca el narrador.

Finalmente señala que enfrentar a los soldados con los ciudadanos definitivamente no es la solución, sino eliminar con la corrupción de arriba a abajo.

“Es necesario terminar con el abandono a Pemex, invertir en la paraestatal y crear refinerías para dejar de comprar combustible al extranjero, tenemos que limpiar Pemex de quienes lo debilitan revelando información confidencial y haciendo tratos sucios con criminales. Detrás del bandidaje y del robo de combustible están el desempleo, la desatención a los jóvenes y la falta de crecimiento económico.

“Si solucionamos estos problemas, los mexicanos no caeremos más en manos de la delincuencia, debemos expulsar a la corrupción de las instituciones, hagamos de la honestidad la única forma posible de gobernar”, concluye el video.