“Graco Ramírez debe ir a la cárcel al terminar su mandato”: Sicilia

CUERNAVACA, Mor. (apro).- La entidad está sumida en la inseguridad y la violencia, y es responsabilidad de Graco Ramírez, por eso se le tendrá que perseguir al final de su mandato para que responda por los problemas que padece la población, advirtió Javier Sicilia Zardain, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

En entrevista durante el arranque de obras para rehabilitar el antiguo hotel Chula Vista, que fue sede del Centro Intercultural de Documentación (Cidoc) fundado por Iván Illich en 1961, el escritor lamentó que mientras la sociedad está en un estado de indefensión, funcionarios de todos los niveles utilicen recursos públicos, materiales y humanos para su seguridad personal.

Luego de que se confirmara que supuestos grupos de la delincuencia organizada amenazaron a presidentes municipales, entre ellos al de Amacuzac, Jorge Miranda; la de Puente de Ixtla, Dulce Margarita Medina, y Mazatepec, Jorge Toledo Bustamante, Sicilia condenó que la inseguridad llega a grados tales que incluso los representantes populares tengan que aumentar su nivel de custodia.

El problema, señaló, es que los ciudadanos de a pie “no podemos aumentar nuestro nivel de seguridad, porque es responsabilidad del Estado, pero el gobierno no asume su responsabilidad, las instituciones no asumen su responsabilidad porque o no entienden la responsabilidad misma o simplemente están coludidos con la delincuencia”.

Luego aseguró que el gobierno de Graco Ramírez “no ha asumido su responsabilidad ni siquiera diciendo que las cosas están mal, sólo se limitan a decir ‘vamos a trabajar con los ciudadanos’, pero luego ya no hacen nada. Tiene que venir la emergencia de los presidentes municipales para que digan que la realidad está como lo decimos los ciudadanos, y pues estamos en un estado de indefensión”.

Todo esto es un síntoma de que “el Estado ha fallado, porque no ha querido trabajar con los ciudadanos, porque incluso el Estado se ha enfrentado a la Iglesia, a la Universidad, a los pueblos” emprendiendo con campañas de desprestigio, intentos de criminalización, represión, asfixia financiera y otras estrategias, acusó.

Por ello, al terminar la gestión de Graco Ramírez, sea pronto o llegue hasta su término el 30 de septiembre de 2018, el tabasqueño debe ser perseguido y sometido a proceso por la manera en la que deja el estado de Morelos, por los problemas de corrupción, por la incesante violencia, por la inseguridad, exigió Sicilia.

Y recordó que el gobernador perredista se comprometió en campaña electoral en 2012 a que terminaría con la inseguridad en 18 meses, pero ello nunca ocurrió.

“Al contrario, hoy estamos peor que nunca. Las muertes se multiplican, la desaparición de personas no para, la extorsión, los robos, los secuestros. También están las fosas clandestinas de Tetelcingo y Jojutla, donde hemos encontrado evidencias de crímenes de lesa humanidad. Graco debe responder por todo esto ahora o en el futuro próximo”, advirtió.

El hotel Chula Vista, sede del Cidoc, fue adquirido por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en 2015 y, a partir de este viernes, comenzarán las obras de remodelación para que continúe estando al servicio de la población “con la generación de pensamiento, como ocurrió en los sesenta y setenta con Illich”, se informó.