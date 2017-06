La Cultura A-Pantalla, en la Alameda

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Este domingo 18 inician las proyecciones en la megapantalla, ubicada en la Plazoleta Ángela Peralta, a un costado del Palacio de Bellas Artes, en la Alameda Central de la Ciudad de México. Ahí se mostrarán conciertos especiales, documentales y espectáculos internacionales de las 9:30 horas hasta las 20:30 horas. Primero se transmitirá en vivo, a las 9:30 horas, el Ballet Folklórico de Amalia Hernández. A las 11 horas se verá a Cultura y tradiciones populares, con la presentación de Maru Toledo y las Mujeres del Maíz. Para las 12 horas se emitirá en vivo a la Orquesta Sinfónica Nacional, con la participación de Carlos Miguel Prieto, como director artístico; Alfredo Reyes Logounova, violín; con el programa Béla Bartók, Suite de El Mandarín Milagroso; Alexis Aranda, Concierto para violín y orquesta; Richard Strauss, El burgués gentilhombre, música incidental en estreno mundial. Luego, a las 14:15 horas, se exhibirá el largometraje animado El Niño y el Mundo (Brasil, 2013), dirigido por Ale Abreu. A las 15:30 horas, se verá el concierto internacional, con Euro Jazz y la actuación de José Luis Gutiérrez e Iber Jazz Trío, España. Seguirá, a las 17:00 horas, la Compañía Nacional de Danza con el Homenaje al Maestro Carlos López. Gala de Ballet. A las 18:30 horas se mostrará Cultura y Tradiciones Populares, con el Carnaval de Contla, México vivo, y en el mismo ciclo, a las 19:00 El Palacio Postal. Tesoros y secretos del Barrio Universitario. Para finalizar la transmisión a las 19:25 horas con el concierto Para darle cuerda al mundo, con la cantante Susana Zabaleta, Dimitri Dudin y Mauricio Nader, desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario de Ciudad Universitaria, Ciudad de México.

“Los jinetes del tiempo”, documental mexicano

El 6 de diciembre de 1914, Emiliano Zapata y Pancho Villa tomaron la ciudad de México, y cien años más tarde, un grupo de actores campesinos tratarán de replicar la gesta. A su paso por distintos pueblos, desde Quebrantadero, Morelos, hasta la Ciudad de México, los actores se darán encontronazos entre el pasado y el presente. El paralelismo es tal que nos obliga a preguntarnos: ¿cuánto ha pasado realmente en un siglo Los jinetes del tiempo es entonces un documental que va más allá de la simple conmemoración de un hecho importante en la vida de nuestro país? Es el retrato de un trayecto plagado de choques, y a veces similitudes, entre el pasado y la realidad actual. Es un recordatorio del país que fuimos, y que somos. Y que apunta a lo que seremos, según el director José Ramón Pedroza. La cámara sigue al Grupo Actoral de la Revolución Zapatista del Sur. Al director le interesa retratar el proceso de recuperación de la memoria histórica a través de la iniciativa de estos actores. Cineteca Nacional. Sala 7. Proyección sábado 17 de junio a las 19:30 horas y domingo a las 19 horas.

“Comer, beber, amar”, de Lee en Canal Once

Este sábado 17 de junio, a las 22:30 horas, el Canal Once transmitirá la comedia del chino Ang Lee. Chu, un viudo chef de Tapei, vive con sus tres hijas, cuyo único elemento en común es la rebeldía. Este hecho traerá complicaciones, como la salida de una de ellas de la casa, la llegada de un nuevo amor y una sorpresiva noticia. Padre e hijas enfrentan un duelo entre las tradiciones y la vida moderna de Taiwán. En 1994, premios como los Óscar, el Globo de Oro, los BAFTA y el National Board of Review postularon la cinta como candidata a Mejor Película de habla no inglesa.

“Jugadores”

Héctor Bonilla, José Alonso, Salvador Sánchez y Patricio Castillo protagonizan esta obra teatral, escrita por Pau Miró y dirigida por Luis Eduardo Reyes. Es un barbero, un enterrador, un actor y un profesor de matemáticas. El mundo ha cambiado… han cambiado los valores, las reglas, y no encuentran su lugar. Sólo tienen una manera de recuperarlo, tal vez demasiado arriesgada, seguramente demasiado peligrosa. Y alocada. Y también desesperada. ¿Jugamos? Teatro Julio Prieto Xola, 809. Del Valle. 56399816. Sábado 18 y 20 horas y domingo 17 y 19 horas.

Conflicto árabe-israelí en las tablas

El Foro Polivalente Antonieta Rivas Mercado de la Biblioteca de México estrena la puesta en escena Chekpoint o punto de revisión, una pieza dirigida por Rocío Carrillo que aborda el tema del conflicto palestino-israelí a través de la historia de dos mujeres solas que esperan a sus hijos ausentes moviéndose entre dos fronteras, entre la realidad y el sueño y entre dos mundos irreconciliables en su odio mutuo. Considerada por el actor Roberto Sosa como un documento que se vuelve teatro y contribuye a crear conciencia, la obra ofrece funciones todos los sábados y domingos, del 17 de junio al 30 de julio a las 13:00 horas. La Biblioteca de México se ubica en Plaza de la Ciudadela número 4, Centro Histórico (METRO Balderas).

“Lloverán pájaros”, puesta teatral

Con la dirección de Martín Acosta, continúa la temporada de la puesta en escena Lloverán pájaros, que aborda los temas delicados y sensibles vinculados a la juventud, como el amor, el derecho a la libertad, el respeto a la diversidad sexual. Son tres historias entrañales, evocativas y dolorosas desde la mirada de tres niños y sus recuerdos, basadas en el libro de cuentos Fiebre, de Daniel Krauze. Con la actuación de Abraham Jurado, Christian Cortés, Eugenio Rubio, Bernardo Benítez y Mariana Moyers, la pieza se presenta todos los sábados a las 13 horas, hasta el 17 de junio en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, ubicado en Avenida Revolución 1500, colonia Guadalupe Inn, San Ángel (cerca de la estación Altavista del METROBUS Insurgentes).

“Picasso y Rivera” en Bellas Artes

Un diálogo artístico, sus encuentros, y trayectorias de dos de los creadores más influyentes del siglo XX, se exhiben a partir de este viernes 16 en la exposición Picasso y Rivera: Conversaciones a través del tiempo, compuesto en el Palacio de Bellas Artes, e integrada por 147 piezas entre pinturas, grabados y acuarelas (45 de Picasso y 54 de Rivera), así como esculturas grecorromanas y prehispánicas. Una ocasión especial que reúne obras expuestas por primera vez en México que difícilmente podrán regresar al país. La muestra se integra de obras provenientes de museos europeos, colecciones privadas y recintos nacionales, y planteada a través de cuatro secciones que va desde la formación académica de los artistas, su trabajo cubista, su interés en el clasicismo, a la reinterpretación de sus culturas originarias, en el periodo de 1900 a 1940. Sin duda una muestra única que también estará acompañada de un programa de actividades que inicia también hoy y se extiende hasta el mes de septiembre con la conclusión de la exposición. Hoy abre con una charla a las 17 horas, en el área de murales del recinto, a cargo de uno de los curadores de la exposición: Juan Coronel Rivera, nieto de Diego Rivera. La muestra estará abierta al público hasta el mes de septiembre. Consulte horarios y actividades en http://www.inba.gob.mx

A escena, “Sedimentos” en la Casa del Lago

La obra de Octavio Michel Grau, Sedimentos, inspirada en la vida y obra de la artista visual Francesca Woodman, es presentada por la Casa del Lago de la UNAM como “un testimonio póstumo de quienes ya no están”, y “narra la historia de cuatro suicidas así como voces de duelo de aquellos que quedan y que buscan respuestas”. La corta temporada se inició el día 9 y permanecerá hasta el 2 de julio –dirigida a adolescentes y adultos– en la Sala Rosario Castellanos , sábados y domingos a las 18 hrs. Director residente de la Compañía Nacional de Teatro, Grau tomó la iniciativa de la compañía teatral El Coro de los otros. “Mi vida es como un sedimento en una taza de café, preferiría morir dejando varias realizaciones a vivir y borrarlas todas”, escribió la fotógrafa norteamericana en una carta. “Sedimentos es una investigación documental sobre las posibles causas del suicidio, la visión del duelo de los que se quedan y las emociones que implican vivir al borde de la muerte”, comenta el director. El diseño de iluminación está a cargo de Patricia Gutiérrez Arriaga y el de vestuario de Libertad Mardel. “Sedimentos es una gran carta póstuma que rinde homenaje a quienes inspiraron dicho texto”, de acuerdo a Patricia Yáñez, actriz y productora de la obra en la que actúa con Raquel Mijares, Ricardo Rojas y Alejandro Toledo. La Casa del Lago Juan José Arreola se encuentra juto al Lago Mayor de Chapulepec.

“Amados objetos”, visita al MAM

El Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México presenta una propuesta curatorial muy interesante que acerca al público a una experiencia y reflexión, acerca de la relación que se da entre las artes plásticas y objetos a las artes aplicadas: Amados Objetos. Colecciones del MAM y de R. Rivero Lake. De las ciento ochenta obras (entre pinturas al óleo, esculturas en madera y piedra, plata y marfil), 40 pertenecen a la colección del Museo de Arte Moderno y 140 piezas provienen del coleccionista Rodrigo Rivero Lake (Ciudad de México, 1950). Las posibilidades de interpretación a partir de las asociaciones creadas por ellos, ofrecen al público encontrar relaciones evocativas tanto objetuales, como territoriales, pues la colección tiene piezas, realizadas tanto en México, como Perú, Filipinas, China, India, Francia, Portugal y de España. De alguna manera se ponen en juego muchos factores, tanto la realidad estética como la histórica y simbólica. La exposición permanecerá abierta al público hasta el mes de octubre en el museo ubicado en Paseo de la Reforma S/N, Bosques de Chapultepec, Primera sección.

“Un hombre gruñón”, filme sueco

El sueco Hannes Holm ofrece esta historia basada en el libro homónimo de Fredrik Backman. Ove, de 59 años, es el típico hombre gruñón del vecindario, solitario y en constante pelea con todos sus vecinos. Cuando una nueva familia se muda a la casa de enfrente y accidentalmente destruyen su buzón, comienza una inesperada amistad, para descubrir que el viejo Ove tiene un corazón más grande del que todos creen. Actúan Rolf Lassgård y Bahar Pars. Se estrena en las salas de arte de los cines comerciales.

Templo Mayor: “La escultura polícroma en Tenochtitlán”

Tras más de 25 años de investigaciones, el Museo del Templo Mayor decidió mostrar el color de 28 obras arqueológicas emblemáticas, las cuales podrán ser admiradas en la exposición Nuestra sangre. Nuestro color: La escultura polícroma en Tenochtitlán. Leonardo López Luján, director del Proyecto Templo Mayor y curador de la exposición, señaló que se trata de ofrecer una nueva mirada a los visitantes sobre las sensaciones que tuvieron nuestros antepasados, los mexicas, al ver estas piezas en todo su esplendor en los siglos XV y XVI. Los visitantes observarán réplicas de los monolitos de las diosas Coyolxauhqui, de la Luna y Tlaltecuhtli, de la Tierra, así como dos cabezas monumentales de serpiente, un Chac Mool a todo color, un guerrero estelar, un cráneo humano. Como adelanto, si bien en los códices se han identificado una gran cantidad de pigmentos, la paleta pictórica de la escultura y la pintura mural de la civilización mexica era más reducida, pues se limitaba a cinco colores básicos: rojo, blanco, azul, negro y ocre, la mayoría de origen inorgánico. Nuestra sangre. Nuestro color: La escultura polícroma en Tenochtitlán estará abierta hasta el próximo 20 de agosto en el Museo del Templo Mayor, en Seminario 8, Centro Histórico (METRO Zócalo).

Muestra histórica con figuras playmobil

¿Imagina a Miguel Hidalgo, Ignacio Allende o José María Morelos en figuras de Playmobil? Sí existen. Y puede verlos en la exposición Playmo historia que recién se inauguró en la Sala de Exposiciones Temporales de la Galería de Historia, Museo del Caracol, que presenta seis maquetas: dos sobre la historia universal (el antiguo Egipto y los vikingos), y el resto sobre el devenir de México, entre ellas el movimiento de Independencia y la Plaza Mayor de México. Curada por Pavel Luna y nutrida con coleccionistas de los famosos juguetes para niños, la muestra está acompañada de un taller para niños que se ofrecerá los sábados de junio a las 13 horas. La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 30 de septiembre, en el recinto ubicado en la rampa de acceso al Castillo de Chapultepec, Primera Sección del Bosque de Chapultepec (METRO Chapultepec), martes a domingo de 9:00 a 16:15 horas.

México es Cultura

Cualquier tipo de actividad cultural en la ciudad puede encontrarla en la página electrónica www.mexicoescultura.com del Conaculta, con información completísima en: búsqueda de museos, recintos o centros, diversas ramas de las artes clásicas como teatro, danza, literatura, plástica, música, arquitectura, cine… es decir, exposiciones, conferencias, conciertos, encuentros, lecturas, además de visitas guiadas, eventos infantiles, hasta tradiciones populares. Consulta libre. También cuenta con un número telefónico, 01800CULTURA.

Museos con visitas interactivas

Otra oferta interesante del Conaculta es la opción de la página del Museo del Palacio de Bellas Artes que forma parte de los Museos Interactivos y que acaba de darse a conocer. Hay un mapa que le mostrará el recorrido para ver los murales de manera digital y con zoom propio a diez centímetros de distancia real. Así, recorra palmo a palmo y al detalle las obras de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Jorge González Camarena, Roberto Montenegro y Manuel Rodríguez Lozano en: www.museopalaciodebellasartes.gob.mx Pero también puede recorrer en 3D y con tecnología de 360° otros tres recintos más: www.museocasadecarranza.gob.mx

www.museoculturaspopulares.gob.mx

www.museoferrocarrilesmexicanos.gob.mx

Actividades de la Secretaría de Cultura de la CDMX

Para conocer la cartelera de actividades de la Secretaría de Cultura del gobierno de la Ciudad de México, visite la siguiente página: www.cultura.cdmx.gob.mx/