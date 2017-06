AMLO tacha de “muy cínico” a Fox, quien aseguró que “bloqueará” al tabasqueño para 2018

COLIMA, Col. (proceso.com.mx).- Vicente Fox “es muy cínico”, lanzó el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, sobre las declaraciones del expresidente en el sentido de que por su cuenta corre que el político tabasqueño no llegue a la Presidencia de la República.

“La gente quiere el cambio y no lo van a poder impedir los integrantes de la mafia del poder ni los políticos corruptos; no hay una persona que pueda decir que va a impedir que el pueblo decida libremente, eso es totalmente antidemocrático, eso es autoritario”, dijo el exjefe de Gobierno del Distrito Federal durante una visita a la capital del estado.

En entrevista con los reporteros, expuso: “Hay guerra sucia, hay esas amenazas, pero no van a poder impedir el cambio para el año próximo. Les doy un dato: en las encuestas de esta semana estamos como 15 puntos arriba en la intención de voto, Morena está en primer lugar con miras a las elecciones del 2018, por eso están muy nerviosos los de la mafia del poder, pero ahí se van a ir serenando poco a poco y van a llegar a la conclusión de que no pueden hacer nada contra la voluntad del pueblo”.

—¿No teme que lo quieran bajar a como dé lugar? —se le preguntó.

—No pueden, porque tengo un escudo protector que es mi honestidad.

Refirió que Fox Quesada hace lo mismo que el empresario Roberto Hernández y el expresidente Carlos Salinas: “nada más que Salinas y Hernández lo hacen en lo oscuro y Fox es muy cínico, lo da a conocer, pero es lo mismo que piensan otros integrantes de la mafia del poder, yo les diría que se tranquilizaran, que ya es tiempo que se den los cambios en México”.

Indicó que el país está en una situación muy lamentable, con mucha pobreza, desempleo, abandono a los jóvenes, inseguridad, violencia, por lo que “no es nada grato saber que México ocupa el segundo lugar en violencia en el mundo, eso debe preocuparnos, todos los días que se lee el periódico ahí está la nota roja, es muy lamentable la situación del país, entonces tenemos que luchar para que haya un cambio, para que haya bienestar y podamos también serenar a México, que haya paz y tranquilidad para todos”.

Durante su estancia en esta capital, López Obrador participó en la firma del Acuerdo de Unidad Política por el Progreso de México y el Renacimiento de la Nación, en la que participaron militantes de partidos como el PRD, PT, MC y el PRI, así como empresarios y representantes de organizaciones sociales de la entidad.

Entre los principales firmantes destacan la exdiputada federal y exalcaldesa perredista de Cuauhtémoc, Indira Vizcaíno Silva; el diputado del PT Joel Padilla Peña; el expresidente del Consejo Estatal del PRD, Juan José Gómez Santos; el excandidato del PRD a la gubernatura Gonzalo Castañeda Bazavilbazo; el exdirigente del PRD en Manzanillo René Macías Zamora.

Además, Armando Carrillo Cárdenas, exfuncionario de la Comisión Federal de Electricidad en el puerto de Manzanillo; Leonardo César Gutiérrez Chávez, exdirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima (SUTUC), y Manuel Godina, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del ISSSTE.

Cuestionado sobre la adhesión de figuras como Indira Vizcaíno a su partido, López Obrador dio la bienvenida a “todos los que se están uniendo a Morena, es el caso de esta compañera, Indira”, lo que a su juicio fortalece a su partido “como otros militantes de MC, PT, PRD o PRI que se están sumando… todos son bienvenidos”.

En relación con el riesgo de que se involucren más personajes como Eva Cadena con Morena, López Obrador lo negó y dijo: “eso de la señora Eva Cadena fue magnificado por el gobernador corrupto del PAN de Veracruz, (Miguel Ángel) Yunes Linares”, pero éste fue “el que mandó a grabarla, es mucho más corrupto y perverso que la señora Eva Cadena, e incluso es mucho más corrupto Yunes que (Javier) Duarte, al que tiene preso allá en Guatemala”.

En relación con los rumores que han circulado en el sentido de que el exgobernador priista Mario Anguiano Moreno y su grupo estarían tratando de ingresar a Morena, López Obrador evitó emitir una posición si lo aceptaría en las filas de su partido.

—No conozco al señor que usted me dice, no lo conozco, no —puntualizó.