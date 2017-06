Trump se defiende por “cacería de brujas” en su contra

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- A casi cinco meses de asumir la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump insiste en que hay una “cacería de brujas” en su contra en medio de escándalos que lo rodean.

Este domingo, vía Twitter, el mandatario estadunidense manifestó: “El programa ‘Devolver la grandeza a EEUU’ va muy bien a pesar de que se distrae la atención con la caza de brujas”.

The MAKE AMERICA GREAT AGAIN agenda is doing very well despite the distraction of the Witch Hunt. Many new jobs, high business enthusiasm,..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de junio de 2017